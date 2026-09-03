Fernando Ortiz suma un nuevo problema para la fecha 22 de la Liga de Primera.

Colo Colo tendrá que modificar su equipo para uno de los próximos desafíos en la lucha por la Liga de Primera 2026. El Cacique visitará a Huachipato sin Jonathan Villagra, quien quedó descartado debido a un problema físico.

El defensor presentó molestias en una rodilla durante el último encuentro frente a Audax Italiano y no viajará junto al resto del plantel. Según información de Radio ADN, el zaguero se sometió durante el miércoles a un tratamiento para intentar acelerar su recuperación.

El defensor presentó molestias en una rodilla durante el duelo frente a Audax Italiano.

¿Qué lesión tiene Jonathan Villagra?

“Jonathan Villagra no va a viajar con el equipo hacia el Biobío debido al problema en la rodilla que aquejó en el último compromiso ante Audax Italiano”, detalló el reporte.

Las molestias que arrastra el defensor llevaron a Colo Colo a tomar precauciones. De acuerdo con la información entregada, Villagra recibió un tratamiento de plaquetas en la zona afectada con el objetivo de acelerar los tiempos de recuperación.

La buena noticia para Fernando Ortiz es que su ausencia no debería extenderse demasiado. La expectativa es que Villagra aproveche estos días para recuperar completamente su rodilla y pueda estar disponible para la siguiente jornada del campeonato nacional.

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De cumplirse los plazos previstos, solo se perdería el compromiso frente a Huachipato y podría regresar para enfrentar a Deportes Concepción en el Estadio Monumental.

Su ausencia se suma a otra importante baja que tendrá el Cacique. Javier Correa tampoco podrá jugar ante los Acereros, debido a la suspensión de dos fechas que recibió por sus gestos durante los festejos del Superclásico frente a Universidad de Chile.

En resumen…