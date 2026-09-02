El DT finaliza su vínculo con el club a fin de año y suma interesados en el extranjero. Blanco y Negro se mueve rápido y hay novedades por su futuro.

Fernando Ortiz vive una campaña histórica al mando de Colo Colo. Hasta ahora, su ciclo supera incluso lo logrado por Coquimbo en septiembre de 2025 y todo apunta a un inminente título del Cacique.

Es ahí donde la continuidad del estratega es un tema que pega fuerte en Blanco y Negro. El argentino termina su contrato a fin de año y la premisa de Aníbal Mosa es ver todas las renovaciones o salidas a fin de año.

Sin embargo, los sondeos de Argentina y, sobre todo, México por Ortiz motivaron que Colo Colo se moviera rápido por su DT. Es más, ya iniciaron las conversaciones para definir su futuro.

¿Sigue Fernando Ortiz en Colo Colo?

En Blanco y Negro echaron pie atrás a su postura de no negociar hasta fin de año y ya iniciaron conversaciones para renovarle el contrato a Fernando Ortiz. El Tano termina su vínculo este 2025 y en Colo Colo quieren que siga.

Ortiz apunta a renovar el vínculo en los albos /Photosport

“Durante la última semana, ya se han reunido en dos ocasiones para comenzar a delinear la extensión del vínculo del DT y su cuerpo técnico, buscando acelerar el acuerdo, en parte, porque el estratega suma interesados en México, Brasil y Argentina”, informó Radio ADN.

El Tano Ortiz siempre ha sido cautelo a la hora de hablar del tema. Tras la última goleada ante Audax Italiano, evitó proyectarse en la banca y recalcó que por ahora solo piensa en el siguiente partido.

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“No me gusta mucho visualizar ni proyectar, vivo el presente, que me dará la alternativa de seguir mejorando. El domingo viene Huachipato”, señaló el DT, que cada vez se acerca más a la renovación en Colo Colo.