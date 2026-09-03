La joya alba se deja querer y ante la información de que hubo ojeadores brasileños en el Monumental, se aclaró su caso.

Leandro Hernández es uno de los nombres del momento en Colo Colo, y no por sus polémicas, ya que dentro de la cancha anda en racha y sigue anotando goles. Por eso, desde el extranjero habrían posado sus ojos sobre él.

Al respecto de los rumores de ojeadores que se dejaron caer en el Estadio Monumental, el periodista Christopher Brandt, de ESPN Chile, salió al paso y contó los detalles del caso. Por ahora, el Lea no se mueve de Macul.

“Hernández quedó sin cláusula y no tiene nada concreto por el momento”, informó el comunicador. Por eso, el jugador se mantiene firme como una más del plantel de Fernando Ortiz hasta nuevo aviso.

Los increíbles números de Leandro Hernández este año

Con goles a Everton, Unión La Calera, O’Higgins y Audax Italiano en esta segunda rueda, Leandro Hernández saca chapa de crack en Colo Colo. El canterano es pieza fija en ataque y su poder goleador sigue en ascenso.

Photosport

En este 2026 de su consagración, el canterano del Cacique lleva un saldo de 10 goles y seis asistencias. Por eso, en el XI titular de Fernando Ortiz es Maximiliano Romero quien ha ido a la banca, dejando a Javier Correa en compañía del Lea (Lautaro Pastrán también ha sumado minutos).

Hernández tiene 21 años e hizo su debut por Colo Colo el año 2023. Ahí tuvo participación en dos encuentros, pero poco a poco fue sumando más partidos hasta completar 20 este año.

ver también Ortiz sorprende con osada movida en el arco: La formación de Colo Colo para visitar a Huachipato

Este domingo tendrá una nueva oportunidad de brillar junto al Cacique, cuando Colo Colo visite a Huachipato. El duelo está programado para las 17.00 horas, donde la consigna es seguir ganando para asegurar el título prontamente.