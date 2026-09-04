El director técnico del Cacique se refirió a la situación de dos extranjeros que apuntan a salir del Monumental a fin de año.

Si bien Fernando Ortiz todavía no confirma su renovación en Colo Colo, es un hecho que hay dos jugadores que tienen todos los bonos para ser los primeros cortados al final de temporada. De hecho, ambos llevan varias semanas sin aparecer en las citaciones.

Uno es Claudio Aquino, quien llegó en 2025 como refuerzo estelar. Pero su rendimiento ha estado lejísimo de refrendar las millonarias expectativas puestas en él. Es más, puede que el “22” sea la cara visible del fracaso que tuvo el cuadro albo durante la campaña anterior.

El exjugador de Vélez Sarsfield fue uno de los casos por los que se le consultó al DT del Cacique. “Sabemos que Clau no está pasando un buen momento con su rodilla. No es que no lo considere, cuánto hace que no viene en situación de juego para considerarlo”, introdujo Ortiz sobre el experimentado enganche de 35 años.

Claudio Aquino no ha sido convocado desde el 9 de agosto en Colo Colo. (Marco Vazquez/Photosport).

“Lo tengo considerado”, aseguró también el exentrenador del América y el Santos Laguna de México. Pero la realidad marca que Aquino ha quedado muy relegado en la consideración del DT. Leandro Hernández aparece como indiscutido en esa zona de la cancha. Y Lautaro Pastrán se ganó un lugar tras superar una lesión. Para colmo, Aquino termina su contrato en diciembre de 2026.

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Ortiz habla de Aquino y Méndez, dos más que posibles cortados de Colo Colo

Además de la situación de Claudio Aquino, Fernando Ortiz se refirió al panorama de otro más que factible de los cortados de Colo Colo. El defensor uruguayo Javier Méndez, quien llegó desde Peñarol. Pero suma apenas 396 minutos en el cuadro albo.

El zaguero de 31 años claramente no entra en las prioridades del Tano Ortiz, más allá de sus problemas físicos del último tiempo. “Javi viene de cuántos meses recuperándose. Esta semana o la anterior hizo una semana completa. Citar un jugador que hace un mes está parado. No es que no lo considere”, manifestó el estratego.

Javier Méndez parece destinado a salir de Colo Colo. (Marco VazquezPhotosport).

“Quizá no es la palabra adecuada. Cuando tenga el ritmo que yo quiero y pretendo para competir, ahí sí. Javi hizo una semana completa, un poco de fútbol y trabajo con el cuerpo. Se está poniendo a tono y está considerado”, sentenció Ortiz. Aunque ya sumaba pocos minutos en el primer semestre, la situación del charrúa empeoró con la llegada de Iván Román.

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