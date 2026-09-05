Un ex jugador de los albos asegura que el mensaje del técnico sonó a despedida y reclama por no hablar de la renovación con tiempo.

Con mucha preocupación quedaron los hinchas de Colo Colo, luego de la frase que declaró el técnico Fernando Ortiz en la conferencia de prensa previa al partido contra Huachipato.

Esto, porque el entrenador argentino mandó una señal casi de despedida, teniendo en cuenta que su contrato finaliza al cerrar la temporada, donde levantará el título con los albos.

“Quiero que todo el mundo me recuerde lo ser humano que soy. A mí no me mueve ni los títulos, ni me mueven los récords ni las estadísticas”, explicó en el Monumental.

Algo que de inmediato generó reacciones, donde aseguran que la dirigencia de Blanco y Negro dejó pasar el tiempo y que el argentino ya puede tener otros ofrecimientos.

Fernando Ortiz termina contrato al final de la temporada.

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La renovación de Fernando Ortiz está en juego

Así al menos lo cree Gustavo de Luca, quien conversó con Redgol, de manera de tirarle las orejas a la dirigencia que comanda Aníbal Mosa, por el atraso en la renovación de Fernando Ortiz.

“Entonces se durmieron los dirigentes, tendrían que haber hablado antes. Cuando ya se veía la situación tendrían que haber ofrecido la renovación y no a último momento, ya casi termina el año, con Colo Colo campeón y Ortiz ya habrá recibido ofertas, pero si se movían antes, a mitad de año, seguramente Ortiz no tenía la oferta”, explicó.

El ex jugador de los albos asegura que “con la amplia ventaja que sacó Colo Colo, Ortiz puede tener ofertas importantes y los dirigentes tenían que moverse antes, ahora faltan dos meses para terminar el contrato. La renovación tenían que plantearla antes”.

Con el torneo casi en el bolsillo, la tarea es para la dirigencia en estos momentos: “Será campeón, ya dirigió en México, seguramente recibirá ofertas para volver a ese país”.