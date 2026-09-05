Pronósticos Huachipato vs Colo Colo: los Albos visitan a los Acereros en la fecha 22 del Campeonato Nacional

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Huachipato vs Colo Colo, por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Huachipato vs Colo Colo Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Colo Colo Colo Colo lidera con 52 puntos y acumula 12 partidos invicto, con 11 triunfos. En cambio, Huachipato suma ocho fechas sin ganar y cuatro derrotas consecutivas. bet365 1.76 Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si La tendencia goleadora es contundente: ambos mercados se cumplieron en seis de los últimos ocho partidos de Huachipato y en 11 de las 12 presentaciones recientes de Colo Colo. bet365 1.83 Pronóstico Anota en cualquier momento: Javier Correa Javier Correa marcó en sus últimos tres partidos y fue decisivo con goles, asistencias y un doblete. Además, el delantero argentino suma 12 conquistas en 15 partidos del torneo. bet365 2.30 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Huachipato y Colo Colo se enfrentarán este domingo 6 de septiembre, a las 16:00 horas, por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

Los Acereros llevan ocho partidos sin ganar, por lo que marchan duodécimos con 24 unidades, a tres puntos de la zona de descenso. De todas maneras, tienen pendiente el choque con Coquimbo Unido, que iban ganando por 1-0 cuando terminó siendo suspendido. Los Albos, en cambio, van camino a sumar una nueva estrella. Son líderes con 52 puntos, con 16 de ventaja sobre sus perseguidores más cercanos y, si continúan extendiendo su invicto, que ya alcanza los 12 partidos, podrían consagrarse campeones con mucha antelación.

Con este encuentro en el horizonte, nuestro especialista te acerca los mejores pronósticos de Huachipato vs Colo Colo, para que contemples antes de apostar.

Colo Colo es favorito en su visita a Huachipato

Colo Colo es el líder del Campeonato Nacional con 52 puntos, 16 más que Universidad Católica y Universidad de Chile, por lo que es el claro favorito para obtener el título. Lleva 12 partidos invicto, con 11 victorias y un empate.

Huachipato arrastra ocho presentaciones sin ganar, con cuatro derrotas consecutivas. En total, suma seis caídas y dos igualdades en ese lapso.

Resultado final: Colo Colo – 1.76 en bet365

Dos estadísticas de goles muy marcadas

En seis de los últimos ocho encuentros de los Acereros en la Liga de Primera, hubo más de dos goles y ambos equipos anotaron.

Estos dos mercados también se han cumplido en 11 de las anteriores 12 presentaciones de los Albos en el certamen.

Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si – 1.83 en bet365

Javier Correa, decisivo en tres partidos consecutivos para el Cacique

Javier Correa lleva tres partidos consecutivos marcando y ha sido absolutamente determinante para el Cacique. Anotó en el 2-2 contra O’Higgins, convirtió un gol y dio una asistencia en el 2-1 sobre Universidad de Chile, y viene de marcar un doblete y aportar un pase de gol en el 5-1 ante Audax Italiano.

El delantero argentino de 33 años alcanzó las 12 conquistas en el torneo, en 15 compromisos disputados.

Anota en cualquier momento: Javier Correa – 2.30 en bet365

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Cuotas 1X2 Cuotas: Huachipato vs Colo Colo Cuotas ofrecidas por bet365 Huachipato 3.80 bet365 Empate 3.80 bet365 Colo Colo 1.76 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Huachipato vs Colo Colo: últimos partidos