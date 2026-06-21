El 10 por fin se destapó y ha sido clave en los últimos partidos del Cacique, algo que tiene emocionados a los históricos. Le pidieron seguir así para ser campeones a fin de año.

Colo Colo debutó en Copa Chile con un triunfazo que tuvo a Lautaro Pastrán como su gran figura. El 10 sigue intratable en el Cacique y lideró la victoria alba por 3 a 0 ante Deportes Recoleta asistiendo y generando uno de los penales.

El extremo no lo había pasado bien en sus primeros meses en el Eterno Campeón, pero poco a poco fue levantando su rendimiento. Fernando Ortiz le dio la titularidad y desde entonces se hizo un lugar que hoy los históricos aplauden a más no poder.

Y es que luego de lo ocurrido en el Estadio Santa Laura, varias glorias del Cacique conversaron con RedGol sobre lo ocurrido. Ahí todos alabaron lo que hizo el argentino-chileno, al que ven como uno de los hombres claves para poder soñar con el título a fin de año.

Históricos de Colo Colo quedan babeando con partidazo de Lautaro Pastrán

La gran actuación de Lautaro Pastrán ante Deportes Recoleta dejó a Colo Colo lleno de ilusión. El 10 se está destapando en el Cacique y las glorias albas se frotan las manos con lo que pueda hacer de aquí al final de la temporada.

Lautaro Pastrán tiene maravillados a los históricos de Colo Colo con su alza. Foto: Photosport.

En conversación con RedGol, Gualberto Jara no dudó en destacar lo hecho por el argentino-chileno en el primer gol, con un carrerón que Tomás Alarcón selló para el 1 a 0. “Esa jugada que hizo para el gol fue espectacular, donde empezó desde mitad de cancha eludiendo gente y al final dejó para el remate de Alarcón, fue una jugada extraordinaria”.

A sus palabras se sumó Gustavo De Luca, quien enfatizó en la importancia que puede tener Lautaro Pastrán en la lucha por el título. “Está jugando muy bien, en este campeonato tendría que demostrar con Colo Colo que también está para salir campeón“.

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Finalmente está Alejandro Hisis, otro que no se quedó atrás y quien no tuv dudas en apuntar al jugador como el más destacado de todos. “Pastrán el mejor, totalmente, tuvo asistencia, penales y muy bien“.

Habrá que esperar para ver si es que el argentino-chileno logra mantener este nivel. El Eterno Campeón tiene en sus planes un extremo por izquierda en el mercado de fichajes de invierno, pero su alza podría frenar las cosas.

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Lautaro Pastrán está afirmándose cada vez más en un Colo Colo que se permite soñar en grande. El 10 está brillando y el Cacique aprovecha su repunte para seguir tomando distancia de sus rivales en un 2026 que se ve glorioso.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Copa Chile 2026

La tabla de posiciones del Grupo E de Copa Chile.

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En resumen, Colo Colo y Pastrán