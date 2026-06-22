El Hueso conversó con RedGol y destacó lo más importante de la gran victoria rojinegra ante el Campanil, que se puso en ventaja gracias a Jeison Fuentealba. "Lo más importante es cómo se desarrollo", afirmó el DT, quien también confirmó que pronto llegará un delantero.

A pesar de que Rangers de Talca es el colista absoluto de la Primera B, el equipo dirigido por Ivo Basay celebró un triunfazo en la Copa Chile. Porque pudo remontar el marcador para ganar y pasar a ser líder del Grupo B. Y también porque lo hicieron ante un equipo de una categoría superior.

Universidad de Concepción, que se puso en ventaja gracias a un gol de Jeison Fuentealba cuando se jugaba el minuto 52 del partido. Pero un tanto de Tomás Gómez y otro de Manuel Vicuña le dieron una victoria a los Piducanos. Según el Hueso Basay, esto sirve muchísimo para el futuro cercano.

“Más que el fondo del resultado fue cómo se desarrolló. Empezar perdiendo, en el segundo tiempo, con un equipo de primera división y con todo lo que había pasado con los resultados…lograr empatarlo y darlo vuelta, es el factor más importante”, le dijo el estratego a RedGol.

Agregó otro punto muy importante a tener en cuenta tras este resultado. “La parte sicológica permite seguir creyendo en que lo que se está haciendo es para levantar e intentar achicar las distancias”, aseguró el exentrenador de Magallanes sobre los rojinegros, que habían recibido un mazazo en la caída ante Deportes Santa Cruz.

“Los jugadores necesitaban sentir esa sensación de volver a ganar y acostumbrarse a eso, es lo más importante. Nos preparamos también, no olvides que en esa competencia son dos jugadores sub 20 y dos sub 18. Sirve para ver gente joven, de hecho el niño que marca un gol es sub 20″, afirmó Basay sobre Tomi Gómez.

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Basay adelanta que llegará un delantero a Rangers tras gran victoria en la Copa Chile

A pesar de que en algún momento se especuló con que Rangers de Talca tendría cuatro refuerzos por el tratamiento de Javier Araya para la depresión que padece, luego de la gran victoria ante UdeC en la Copa Chile, Ivo Basay reveló que sólo serán tres.

“Llegó Lautaro Rigazzi y nos falta un refuerzo más. Un delantero. Serían tres refuerzos. Con eso tendríamos para darle forma al equipo”, apuntó el Hueso, quien destacó el arribo del defensor central mendocino que en Chile jugó por Santiago Morning, Deportes Concepción y tres equipos más del ascenso.

Aunque este partido frente al Campanil le dejó varias conclusiones positivas al staff que lidera el Hueso. “Nos da la posibilidad de ver a mucha gente joven que pueden alternar o ser titulares en el plantel”, sentenció Basay, quien ahora debe preparar al equipo para recibir a Ñublense en el estadio Iván Azócar Bernales de Talca.

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Así va la tabla de posiciones del Grupo B en la Copa Chile 2026

Rangers y Curicó Unido lideran el Grupo B de la Copa Chile: ambos tienen seis puntos. U. de Concepción y Ñublense tienen 0 unidades.