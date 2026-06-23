Francisco Ugarte, quien lleva 20 años radicado en Atlanta, apuesta sus fichas por Argentina ganadora del certamen por La Pulga. "Siempre quiero que destaque un sudamericano", dijo Condorito.

Francisco Ugarte vive en Estados Unidos hace 20 años y está muy atento a lo que puede seguir del Mundial 2026, donde Lionel Messi se erigió en el histórico máximo goleador de estos certámenes luego de su doblete frente a Austria. El icónico Condorito se radicó en Atlanta.

En esa ciudad, se jugaron ya tres partidos de la fase grupal: el empate de España ante Cabo Verde, la paridad de Chequia ante Sudáfrica y la goleada de los hispanos sobre Arabia Saudita. La sede, el Mercedes-Benz Stadium, albergará otros cinco encuentros.

Aunque la ciudad parece no haberse alborotado totalmente por eso. Así al menos le contó Ugarte a RedGol. “Han disfrutado más los europeos y los latinos, pero los eventos se ven normal. Acá hay harto latino, es más el extranjero que vino al Mundial”, repasó el otrora centrocampista del Charleroi de Bélgica y el PAS Giannina de Grecia.

Francisco Ugarte junto a su equipo en Atlanta. (Cedida).

“La gente de acá no se inmuta con nada. Pero con el fútbol americano, el básquetbol y el béisbol se vuelven locos. Hay mucho turista extranjero”, describió Ugarte, quien es director técnico de un equipo para menores de 15 años que pronto tendrá un desafío muy importante.

Por eso mismo, no ha podido mirar los casi 50 duelos que se han jugado en el certamen. “No he tenido mucho tiempo. A esta hora estoy un poco más desocupado, pero todavía seguimos en plena temporada. Mi equipo Sub 15 clasificó al torneo nacional, estamos entrenando duro para eso”, afirmó.

¿Planea ir a algún partido del Mundial?

Quizá vaya a la semifinal, se juega una acá en Atlanta. Acá nada es barato.

Cuente más del desafío de su equipo…

Tengo una academia, pero son diferentes acá a las de Chile. No es una escuela de fútbol, es un club competitivo amateur. Pero opera igual que un equipo profesional. Viajamos cada 15 días a la región 4 de Estados Unidos. Cuando tú ganas, clasificas en esa zona, vas a los playoffs. Y si los ganas, clasificas a los nacionales. Se juntan las cuatro regiones en Denver y sale el campeón de Estados Unidos. Tengo una franquicia de los equipos más grandes de acá.

¿Es cierto que Osvaldo Arica Hurtado irá a trabajar con usted?

A trabajar no. Es cuñado de mi señora. Lo invité a que viniera para que conozca, vea cómo es el ambiente y note la diferencia. Está trabajando en una academia en Colina, como están las divisiones inferiores de Chile, lo invité a ver fútbol amateur para que vea la diferencia, cómo funcionan las cosas acá, cómo se juega, cómo es la responsabilidad de la gente, los que dirigen los torneos.

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Francisco Ugarte, el chileno que quiere ver a Messi ganar el Mundial 2026 en Estados Unidos

El Condorito Ugarte está acostumbrado al fútbol de Estados Unidos, conoce bien ese funcionamiento y también quiere que Lionel Messi revalide el título obtenido en el Mundial de Qatar 2022. “Obviamente quiero que gane un sudamericano”, afirmó.

“Hay que votar por Argentina y Messi que está jugando espectacular. Más por el fútbol de sudamericano. Siempre apoyo eso y quiero que el fútbol sudamericano surja. Pero los jugadores progresan en Europa y nosotros nos seguimos quedando atrás”, aseguró el Pancho Ugarte, exjugador de Huachipato y de otros 14 clubes.

Lionel Messi festeja uno de los dos goles que le anotó a Austria. (Francois Nel/Getty Images).

¿Y qué piensa de ese panorama?

Hay que hacerse fuerte, que se invierta. Estuve en Chile hace poco, cero inversión. Es una vergüenza. Me da pena. Cuando jugué en las inferiores los clubes se sacrificaban por darte algo, estuve en Unión Española en el 70-73. Teníamos camarines, ropa, todo. El Arica me cuenta que en Santa Cruz no tienen ni ropa los juveniles. Esa es la única diferencia. Uno quiere que ganen los sudamericanos, pero todos nos estamos quedando. Eso no puede ser.