El experimentado Carlos Queiroz puso el grito en el cielo tras el evidente penal de Ezri Konsa que el juez hondureño Said Martínez omitió. No sólo le pareció falta, también cree que era para expulsar al zaguero del Aston Villa.

Ghana tuvo contra las cuerdas a Inglaterra en el Mundial 2026, aunque los europeos acecharon mucho la portería defendida por Benjamin Asare. Pero no pudieron vulnerar al golero. Y el cuadro africano dispuso de una ocasión clarísima de gol a 10 minutos del final.

Aunque, en rigor, no terminó con un remate. Tampoco con la sanción de una falta que parecía evidente. Casi tan grande como el Gillette Stadium, donde se disputó el duelo que terminó igualado sin goles. Prince Adu corría velozmente hacia el arco custodiado por Jordan Pickford.

El ariete del Viktoria Plzen de República Checa se disponía a definir cuando sintió una carga por detrás. De manera desesperada, el zaguero Ezri Konsa se barrió e impactó una pierna de Adu. A pesar de eso, no hubo sanción contra el defensor del Aston Villa.

Una imagen del foul de Konsa a Adu. (Buda Mendes/Getty Images).

Al árbitro hondureño Said Martínez no le pareció infracción en el primer golpe de vista. Pero lo más increíble fue que tampoco hubo rectificación desde el VAR. Todo eso dejó enfurecido al experimentado DT portugués Carlos Queiroz, quien no se guardó mucho en la rueda de prensa posterior.

Otro ángulo de esa clara infracción. (Mattia Ozbot/Getty Images).

De hecho, fue muy irónico para resumir todo lo ocurrido en la segunda fecha del Grupo L. “Tuvimos nuestras ocasiones y ellos tuvieron suerte. Mucha suerte”, afirmó el exseleccionador de Irán antes de lanzar una socarrona frase para graficar la inoperancia del sistema de videoasistencia referil.

“Una vez más el VAR se fue a tomar un café. Es natural. También me gustaría tomarme mis cafés de vez en cuando, pero era un penal claro y tarjeta roja”, agregó Queiroz para reprochar la cuestionable determinación arbitral que los privó de tener un tiro desde los 12 pasos.

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Queiroz muestra su enojo por el penal que no le cobraron a Ghana vs Inglaterra en el Mundial 2026

Al avezado director técnico de Ghana, quien dirige su quinto certamen de este tipo en el Mundial 2026, no le quedó ninguna duda de que era una falta dentro del área de Inglaterra. Por más que hubiera incrédulos que le mostraron alguna inseguridad por su opinión.

“¿Tienen alguna duda sobre eso? ¿Ustedes, que vieron el partido, tienen alguna duda sobre eso? ¿O soy sólo yo que estuve en el partido? Tengo muchas dudas de que el VAR esté funcionando bien en esta Copa del Mundo”, aseguró Queiroz, quien en su carrera tiene un recorrido muy vasto.

Fue asistente de Sir Alex Ferguson en el Manchester United e incluso llegó a ser DT del Real Madrid, además de haber dirigido a Portugal en Sudáfrica 2010 y a Irán en los siguientes tres certámenes. A pesar de su rabia por ese cobro omitido, el resultado no lo dejó triste.

Carlos Queiroz, quien al mando de Ghana está en su quinto Mundial. (Richard Pelham/Getty Images).

Más bien lo contrario. “Ellos jugaron más tiempo con la pelota. Nosotros luchamos más y mejor, creamos nuestras ocasiones, mientras que ellos tuvieron chances al final. Creo que ellos están felices y yo también estoy feliz con el empate”, sentenció Queiroz, quien tiene 73 años.

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Revisa el compacto del empate entre Ghana e Inglaterra

Así va la tabla de posiciones en el Grupo L del Mundial 2026

Ghana e Inglaterra lideran el Grupo L del Mundial 2026 con cuatro puntos. Croacia tiene tres, mientras que Panamá cierra sin unidades.