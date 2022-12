El centrodelantero del Sevilla dio un gran brinco para ganarle a la salida de Diogo Costa, quien ya había cometido un error grosero ante Ghana, que afortunadamente para él no terminó en gol. Pero esta vez, Marruecos celebró la apertura de la cuenta. Y por primera vez habrá un país africano en una semifinal del Mundial.

Marruecos vence por 1-0 a Portugal al cabo de 67' en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, Y todo fue gracias a un centrodelantero que Jorge Sampaoli dirige en el Sevilla de España. La referencia es para Youssef En-Nesyri, quien no ha podido convertir en la presente edición de La Liga. Pero sacó un salto que dejó en ridículo al golero de los lusos.

Corrían los 42' del partido. Y una pelota en dirección al área que parecía ser una más estuvo totalmente lejos de ser sólo eso. Al menos para el portero Diogo Costa, quien salió confiado en que iba a ser un centro que iba a terminar mansamente en sus guantes.

Pero el atacante marroquí de 25 años tuvo otra idea. Y le sacó el máximo rendimiento a su capacidad atlética para convertir la transitoria ventaja del cuadro africano que, por el momento, disputaría su primera semifinal en una Copa del Mundo. El ex ariete del Málaga y el Leganés, ambos de España, dio un brinco tremendo que hizo parecer que el golero por el que apostó Fernando Santos en este torneo ni siquiera hubiese dado su máximo esfuerzo para quedarse con la bola que había enviado Yahya Attiat-Allah El Idrissi, que parecía inocua para cualquier arquero presente en un campeonato de esta categoría.

Por cierto, la zaga de los portugueses no podía creer lo que había ocurrido. Pepe miraba de un lado a otro intentando encontrar una explicación mientras En-Nesyri festejó efusivamente el gol que aumentó a dos su registro en el torneo. Se abrazó con Achraf Hakimi, el lateral del Paris Saint-Germain. También con Jawad El-Jamiq, defensor del Real Valladolid.

Cristiano Ronaldo fue meme por un error de Diogo Costa

Cristiano Ronaldo también comenzó como suplente el duelo de Portugal ante Marruecos, aunque en los 51' saltó al campo de juego en lugar de Rubén Neves, pero nada pudo hacer para evitar la eliminación. Al igual que en el partido frente a Suiza por los octavos de final, CR7 fue considerado como revulsivo por el experimentado entrenador que condujo a los lusitanos a ganar la Eurocopa 2016. Y si bien en el duelo contra Ghana el capitán portugués no empezó en el banco, sí terminó ahí.

Y vivió con mucho nervio un error clamoroso de Diogo Costa, aunque el portero del Porto de su país tuvo suerte, pues Iñaki Williams se resbaló apenas impactó el balón que el golero de 23 años creyó que dominaba sin la presión de algún rival. Pero el jugador del Athletic Club de Bilbao dijo otra cosa y estuvo a punto de igualar, pero eso no sucedió.

Aunque la cara que puso CR7 quedó para la posteridad y fue meme en cuestión de segundos, pues no podía entender la manera de exponer el triunfo por 3-2 que había tenido Costa, más allá de que fuera sin la intención de hacerlo. Después de eso, no había cómo hacer reír al guardavalla que tiene en la banca a Rui Patrício de la AS Roma de Italia y a José Sá, quien ataja en el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra.