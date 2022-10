El controvertido adiós de Jorge Sampaoli de su primer ciclo en el Sevilla para asumir en la selección de Argentina es algo que no se ha borrado de la hinchada del cuadro andaluz, aunque el casildense volvió a defender la decisión que tomó en mayo de 2017.

Jorge Sampaoli fue nombrado director técnico del Sevilla por segunda vez en su carrera. El DT argentino tendrá su debut este sábado 8 de octubre, cuando su equipo reciba al Athletic Club de Bilbao en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán con un objetivo claro y urgente: salir de la zona de descenso directo en La Liga de España.

"El futuro está muy lejos, lo que nos ocupa y preocupa es el presente", afirmó el adiestrador casildense en su presentación oficial, consciente del complicado momento que atraviesa la escuadra de Nervión. Y en aquella ocasión, donde el ex entrenador de la Universidad de Chile tuvo contacto con los medios de comunicación, salió a colación un tema incómodo para el calvo.

Tiene que ver con el final del primer ciclo de Sampa en el cuadro andaluz, que duró desde junio de 2016 hasta mayo de 2017, cuando la selección de Argentina tocó a su puerta. "No estoy dejando al Sevilla por un club, lo estoy dejando por mi país, es un cambio vinculado con eso", decía por esos días el estratego que había conducido a la Roja a conquistar su primera Copa América.

"Era muy ilusionante el proyecto del club, pero surgió esto", explicó también Sampaoli en torno a la negociación que tuvo la Asociación del Fútbol Argentino, que pagó 1,5 millones de euros para activar la cláusula de salida del trasandino, aunque en el Mundial de Rusia 2018 las cosas estuvieron lejos de salir como él esperaba. Su adiós le hizo mucho ruido a la hinchada. Y el DT tiene una petición al respecto.

Consultado por ese tema, Sampaoli afirmó que "espero que se hayan olvidado. Pero no sé, ya te digo: todos tienen derecho a expresarse". Aunque el entrenador, quien también trabajó en O'Higgins en el fútbol chileno, no se quedó sólo con ese argumento.

"En ese momento tomé una decisión que sentí, que a lo mejor no gustó indudablemente al lugar donde me fui. Pero fue una elección de vida. El público tiene derecho a expresarse", cerró el ex técnico del Santos de Brasil, quien tiene al goleador Gabriel Barbosa como una de sus prioridades para el mercado de fichajes de la mitad de la campaña.

