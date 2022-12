Uruguay vivió un fracaso en el Mundial de Qatar 2022. Aunque Luis Suárez le haya echado la culpa a la FIFA por cobros que no se le dieron a la Celeste. Aunque Edinson Cavani haya descargado toda su rabia en un combo que dejó en el piso el monitor del VAR en el que el alemán Daniel Siebert chequeó las imágenes del posible penal sobre Darwin Núñez y declinó sancionar la infracción dentro del área. Aunque le haya ganado a Ghana por 2-0 con un doblete de Giorgian de Arrascaeta, el cuadro charrúa le dijo adiós a la competencia en el tercer lugar del Grupo H.

Y eso provocó, por cierto mucha frustración y pena en el camarín de los uruguayos. Aunque para el DT, Diego Alonso, el equipo mereció más en el juego ante los africanos. "Ghana se jugaba también su opción de clasificar. Tuvimos varias oportunidades para marcar el 3-0, no lo hicimos. Y después, sobre el final, el equipo tiró para adelante con resto anímico. Tuvimos cuatro o cinco veces para que pasara en los últimos minutos. Lamentablemente no lo pudimos concretar", apuntó el adiestrador de 47 años que reemplazó a Óscar el Maestro Tabárez en la parte final de las Clasificatorias.

"Tuve autocrítica en los partidos anteriores cuando dije que nos había faltado juego y más posibilidades de conexión. En el segundo tiempo del partido pasado lo hizo bien el equipo. Y hoy encontramos lo que habíamos sido en las eliminatorias y todos los amistosos: un equipo propositivo, que saca la pelota desde atrás sin miedo. Creo que lo pudimos hacer, me hubiese gustado que apareciera antes. Se dio como se dio. No tengo nada que reprochar a los futbolistas. Dieron todo lo que tenían", defendió Diego Alonso a sus dirigidos, algo que hizo con uñas y dientes.

Luego de una consulta, retrucó que "no le puedo permitir que diga eso, lo siento. Los futbolistas hicieron un esfuerzo grande día a día, dieron lo mejor de sí. Puedo hablar de lo que yo estuve, durante un año dieron lo mejor de sí. Cada una de las decisiones que tomaron en sus clubes tenían que ver con su selección. No le puedo permitir que usted diga que no sudaron la camiseta, lamentablemente no nos alcanzó para clasificar a la siguiente fase" a un reportero que le marcó literalmente esa situación.

Pese a ese respaldo irrestricto, el entrenador no encontrará lo mismo en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Según la información que reportó el periodista de Tenfield Diego Jokas, la AUF no continuará el ciclo de Alonso y ya busca un seleccionador que tome el mando del combinado nacional con efecto prácticamente inmediato, pues el objetivo es que comience las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2026, que tendrán el inicio en 2023, algo que parecía sentenciado en caso de ocurrir lo que ocurrió, pues los futbolistas reprobaron abiertamente las disposiciones tácticas del DT en los primeros dos duelos mundialeros.