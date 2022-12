No olvidan: pese a quedar fuera, hinchas de Ghana celebran la eliminación de Uruguay

Desde la previa del Mundial se sabía que el Ghana contra Uruguay sería uno de los partidos con más morbo del torneo. Y es que el antecedente, todavía fresco para muchos ghaneses, de la mano de Luis Suárez y la posterior clasificación charrúa con el penal picado del Loco Abreu, prometía un ambiente tenso.

Y si bien el partido no estuvo en ningún momento en real peligro para que se lo llevase Uruguay con comodidad, la celeste finalmente no avanzó de ronda producto del triunfo por 2-1 de Corea del Sur ante Portugal, dejando así al equipo celeste fuera en primera ronda, algo que no ocurría desde el año 2002.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue ver a los jugadores de Ghana haciendo tiempo pese a ir perdiendo 2-0. El equipo africano relentizó el juego a sabiendas que su rival no estaba clasificando, pese a que ellos tampoco lo estaban haciendo: necesitaban un empate.

Poco pareció importarles ir en búsqueda del gol y de hecho, a su propia hinchada tampoco le importó tanto. De hecho, a la salida del recinto se pudo ver a cientos de hinchas ghaneses celebrando que el equipo uruguayo tampoco avanzó de fase.

Distintos registros así lo demuestran. De hecho, varios señalaron con tono de burla el típico "nos vemos en el avión de regreso", además de gritarles "chau, chau, chau" a los sudamericanos que salían del estadio.

Así, de manera muy extraña, los ghaneses consumaron su propia venganza contra Uruguay. No clasificaron en la cara de su rival, pero al menos no vieron como la celeste volvía a celebrar frente a ellos.

Revisa los hinchas de Ghana celebrando