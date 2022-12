El experimentado atacante de 35 años terminó muy molesto por una posible infracción dentro del área que el juez alemán Daniel Siebert revisó en el VAR, pero no cobró como penal. Cavani se desquitó contra el monitor del sistema y lo dejó en el piso de pura ofuscación.

Uruguay consiguió una victoria infructuosa. La Celeste venció por 2-0 a Ghana gracias a un doblete de Giorgian de Arrascaeta, compañero de Arturo Vidal en el Flamengo. Pero eso no le alcanzó a la escuadra dirigida por Diego Alonso para acceder a los octavos de final en el Grupo H, pues con un postrero gol de Hwang Hee-Chan a pase del enmascarado Son Heung-Min, Corea del Sur se anotó en la ronda de los 16 mejores equipos.

Y eso provocó mucha rabia en la escuadra sudamericana. Sobre todo contra la FIFA y el VAR, como lo hizo Luis Suárez, quien terminó muy acongojado y llorando durante los últimos minutos en que los charrúas buscaron sin éxito un gol que les permitiera clasificar a la instancia venidera.

Y otro que salió muy enrabiado con la situación fue Edinson Cavani, delantero del Valencia que en los 66' entró en lugar del Pistolero. El atacante de 35 años demostró la ofuscación con la que terminó a raíz de esta decepción de los uruguayos en la máxima cita del fútbol en el orbe.

Cuando el Matador iba de camino al abatido vestuario de la Celeste, se topó de frente con el monitor que el árbitro alemán Daniel Siebert chequeó el posible penal sobre Darwin Núñez. Después de la revisión, el juez ratificó la decisión y no pitó infracción en contra del centrodelantero del Liverpool de Inglaterra. Y eso no se le olvidó al ex ariete del Napoli de Italia y del PSG de Francia, quien de un golpe botó la pantalla. Además, se dio vuelta desafiante ante quienes lo quedaron mirando.

Sus compañeros pasaron cabizbajos detrás de Cavani, quien se expone a una sanción por parte de la FIFA por esta reacción, que denota claramente que la selección de Uruguay quedó con muchísima impotencia por no conseguir el objetivo de dejar atrás la fase grupal en Qatar 2022. ¿Qué pasará?