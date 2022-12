El Mundial Qatar 2022 define sus últimos clasificados a la ronda de los octavos de final, donde Sudamérica se ha quedado sin dos de sus representantes al no poder pasar la fase de grupos como son Ecuador y Uruguay.

En ese sentido, Arturo Vidal toma como broma que quisiera mufar a las dos selecciones, luego de su apoyo público en redes sociales, donde les hacía fuerza en los partidos para que pudieran seguir en el camino.

"Apoyé a Ecuador, pero no sirvió mucho. Le tengo mucho cariño y respeto a los sudamericanos", comentó Vidal en su visita al estadio Monumental, dejando en claro que no buscaba mufarlos.

Si bien ha tenido tiempo para ver los partidos, ya que en Flamengo también están de vacaciones antes de retomar sus actividades, asegura que le ha llamado la atención ciertas cosas.

Una, como la de la ausencia en partidos de su amigo y compañero en el Mengao, Giorgian De Arrascaeta, que si bien le cambió la cara a Uruguay, no pudo conseguir el boleto a la ronda de los 16 mejores.

"He visto varios partidos, el de Uruguay no lo estaba viendo (se jugaba mientras declaraba). Me alegro mucho que haya metido dos goles. Uruguay lo necesitaba, no sé por qué no estaba jugando de titular. Hoy demostró que tenía que jugar", finaliza.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22