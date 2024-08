Fue en el pleito eliminatorio de las pasadas Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, cuando la Pulga no hizo aparición.

Se vienen partidos de vital importancia para la Selección Chilena. Por el momento, la Roja está estancada en la octava posición de las Eliminatorias para el Mundial 2026 y se espera un despegue con Ricardo Gareca al mando.

No obstante, no será fácil, pues la fecha que se le viene encima a la Selección no es la más sencilla. Principalmente, porque Chile debe enfrentar, de visita, a la campeona del Mundo y de América, Argentina.

Ya empezamos a palpitar ese trascendental pleito. Quedan poco más de dos semanas para que los dirigidos por Ricardo Gareca tomen rumbo hacia Buenos Aires. El duelo será el 5 de septiembre y significará el debut del Tigre en Eliminatorias.

Como el rival también juega, y en este caso vaya que lo hace, es interesante saber que la Selección Argentina ya tiene los convocados listos para el partido en el que recibirán a Chile. Y hay sorpresas.

Messi no va

Lionel Messi y Ángel Di María serán las principales ausencias en el duelo de Argentina ante Chile. Ambos jugadores no fueron considerados por Lionel Sclaoni en su nómina.

Así, Chile se enfrentará al campeón mundial y continental sin uno de los mejores jugadores de toda la historia. Claro, no es primera vez que esto pasa. Relativamente reciente fue la última ocasión en que Argentina enfrentó a la Roja sin la Pulga.

Se trata del duelo por la fecha 15 de las Eliminatorias a Qatar 2022, cuando Chile eligió Calama como lugar para recibir a la Albiceleste. En aquella ocasión, Messi no viajó y, pese a ello, el resultado favoreció a Argentina.

Con Martín Lasarte en la banca, Chile fue derrotado por 2-1, con goles de Di María y Lautaro Martínez. Ben Brereton marcó, por aquel entonces, el empate transitorio de la Roja.