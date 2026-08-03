El arquero de Cabo Verde ya conoce el dorsal que lucirá en el Estadio Monumental.

Colo Colo vive una verdadera revolución por Vozinha. Los hinchas quieren saber hasta el más mínimo detalle sobre el arquero y ahora se conoció qué número utilizará.

El de Cabo Verde ha tenido muy intensas horas en su llegada a Santiago. Locura en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Pudahuel, los exámenes de rigor y la preparación de su presentación a lo grande en el Estadio Monumental. Nada puede quedar al azar.

El número de Vozinha

Una de las grandes interrogantes que existían alrededor de Vozinha, era sobre qué número utilizaría en Colo Colo. En el Mundial 2026 con Cabo Verde se lució con el “1”, el tradicional dedicado a los arqueros. Sin embargo, en los Albos no está disponible. Fernando de Paul es el dueño de este dorsal.

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Eduardo Villanueva tiene la “12” y Gabriel Maureira el “25”. El reglamento de la ANFP establece que “no se admitirá ningún número superior al número de jugadores inscritos por el club”, por lo que tampoco había mucho espacio a la creatividad.

Luego de todo el análisis del asunto, finalmente en el Estadio Monumental salió humo blanco. Vozinha ocupará el “29” según lo que informa el sitio DaleAlbo. De esta manera, este será el número que llevará la camiseta amarilla del nuevo portero.

Vale recordar que el cuidatubos de Cabo Verde fue autorizado por la ANFP para ocupar su apodo en su espalda, por lo que ahora Colo Colo puede sacar un muy buen rédito de las ventas de la indumentaria del jugador que tiene cerca de 30 millones de seguidores en Instagram.

Vozinha pasó los exámenes médicos en Colo Colo. Imagen: Instagram

La presentación de Vozinha se realizaría este miércoles 5 de agosto a las 19:30 horas en el Estadio Monumental. Se espera un espectáculo similar a lo ocurrido con Arturo Vidal en el 2024, donde una multitud llegue a recibir a la figura de la última Copa del Mundo.