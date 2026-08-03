¿Hay damnificado? El dilema que enfrenta Vozinha para elegir su nuevo número en Colo Colo

El portero de 40 años llegó a Chile y de inmediato se hizo los exámenes médicos para ser nuevo jugador de los albos. El tema ahora es definir el número que llevará en la espalda.

No está soñando es verdad: Vozinha acabó con los rumores y finalmente llegó a Chile para firmar por Colo Colo. Tras su arribo al país, durante la jornada de este lunes se realizó los exámenes respectivos para ser oficialmente jugador de los albos.

Josimar José Évora Dias a sus 40 años defenderá el arco del Cacique y ya genera expectación entre los hinchas. El portero que se hizo conocido en el Mundial ya supera los 30 millones de seguidores solo en Instagram.

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Por lo mismo, lo primero que hizo fue seguir al Cacique en sus redes sociales. Pero eso no es todo: esto debido a que todavía debe definir el número que utilizará en este 2026.

Según detalla el reglamento de la ANFP “no se admitirá ningún número superior al número de jugadores inscritos por el club”. Por lo que con esto se descartan casos como ya lo hizo el “Superman” Vargas con el 188 o el 91 que tanto pedían los hinchas albos. Tampoco el 86 que ocupó el portero por el año de nacimiento ni el 67 que piden los lolos con las tendencias de la actualidad.

Por lo que se acorta el abanico de opciones. También se especuló que podría ocupar el “1” mientras Fernando De Paul se recupera de su lesión, pero tampoco se puede.

Por lo que ahora las opciones que toman fuerza son el 29 que dejó Guillermo Paiva. Más atrás también está la chance del 33 y la 37. Lo que se oficializará este martes cuando sea su presentación en la Ruca.

Vozinha superó los exámenes médico y ya es nuevo jugador de Colo Colo.

¿Cuándo debuta Vozinha en Colo Colo?

Lo que todos quieren saber es cuándo debuta Vozinha. En Colo Colo este tema ya preocupa por la competencia con Gabriel Maureira. Es que siguen punteros en la Liga de Primera, pero está no es la única competencia que tienen los albos.

El 26 de agosto vuelve a disputar la Copa Chile y lo hará ante Unión Española en el Estadio Monumental. Encuentro que podría ser la opción ideal para que Vozinha debute por los albos.

Los albos están clasificados a la siguiente ronda y solo se disputa terminar primero o segundo del grupo E. Por lo que ya es opción para Ortiz y así darle rodaje al mejor portero del Mundial 2026.