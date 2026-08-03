El portero estrella de los albos sigue dando que hablar tras su llegada al país. No se perdió ningún detalle de la fiesta en su arribo, gracias a novedosa tecnología.

Vozinha sigue desatando la locura en el fútbol chileno. El nuevo refuerzo de Colo Colo llegó a nuestro país entre un mar de hinchas en el aeropuerto y ahora alista los pasos finales para debutar en el arco albo.

Y su arribo a suelo nacional dejó hartas perlitas. Es que en hecho que pasó colado entre los saludos y flashes en el aeropuerto, Vozinha sorprendió a los hinchas de vuelta.

Es que el arquero de Cabo Verde venía preparado para el primer encuentro con los fanáticos. Junto a su llamativo outfit, los lentes del arquero más querido del Mundial venían equipados con novedosa cámara para captar la euforia de su llegada.

Vozinha y sus lentes inteligentes

El portero de Cabo Verde, y ahora de Colo Colo, arribó a Chile con unos Ray-Ban Meta Wayfarer con cristales Transitions. Estos lentes inteligentes son desarrollados por Meta y Ray-Ban.

“Este modelo incorpora una cámara ultra gran angular de 12 MP, capaz de capturar fotos y grabar videos en primera persona, además de cinco micrófonos y parlantes integrados”, reporta 0201 oficial.

Además, la tecnología que acompañó la llegada del portero albo posee control por voz con Meta AI y una conectividad al celular para tener el contenido grabado rápidamente.

ver también Estrella total: Vozinha es fotografiado por primera vez con uniforme de Colo Colo

Con ese antecedente y ya con los exámenes médicos listos, el portero Vozinha ya se empapó del ambiente albo. Este miércoles 4 de agosto se espera su presentación oficial, en otra fiesta que tienen preparada en el Estadio Monumental.