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Fútbol chileno

La sorpresa de Vozinha a Colo Colo que nadie vio: destapan el primer gran gesto para el hincha albo

El portero estrella de los albos sigue dando que hablar tras su llegada al país. No se perdió ningún detalle de la fiesta en su arribo, gracias a novedosa tecnología.

Por Nelson Martinez

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Vozinha está a un paso de ser el nuevo refuerzo de Colo Colo.
© Colo Colo.Vozinha está a un paso de ser el nuevo refuerzo de Colo Colo.

Vozinha sigue desatando la locura en el fútbol chileno. El nuevo refuerzo de Colo Colo llegó a nuestro país entre un mar de hinchas en el aeropuerto y ahora alista los pasos finales para debutar en el arco albo.

Y su arribo a suelo nacional dejó hartas perlitas. Es que en hecho que pasó colado entre los saludos y flashes en el aeropuerto, Vozinha sorprendió a los hinchas de vuelta.

Es que el arquero de Cabo Verde venía preparado para el primer encuentro con los fanáticos. Junto a su llamativo outfit, los lentes del arquero más querido del Mundial venían equipados con novedosa cámara para captar la euforia de su llegada.

Vozinha y sus lentes inteligentes

El portero de Cabo Verde, y ahora de Colo Colo, arribó a Chile con unos Ray-Ban Meta Wayfarer con cristales Transitions. Estos lentes inteligentes son desarrollados por Meta y Ray-Ban.

“Este modelo incorpora una cámara ultra gran angular de 12 MP, capaz de capturar fotos y grabar videos en primera persona, además de cinco micrófonos y parlantes integrados”, reporta 0201 oficial.

Además, la tecnología que acompañó la llegada del portero albo posee control por voz con Meta AI y una conectividad al celular para tener el contenido grabado rápidamente.

Estrella total: Vozinha es fotografiado por primera vez con uniforme de Colo Colo

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Con ese antecedente y ya con los exámenes médicos listos, el portero Vozinha ya se empapó del ambiente albo. Este miércoles 4 de agosto se espera su presentación oficial, en otra fiesta que tienen preparada en el Estadio Monumental.

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