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Fútbol Chileno

“Vamos a pillar a los indios” y “quién es Vozinha al lado de Vargas”: la reacción de los hinchas de la U

Los hinchas de Universidad de Chile manifestaron que Edu Vargas está muy dulce y se rieron del arribo de Vozinha a Colo Colo.

Por Felipe Escobillana

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Los hinchas de U de Chile compararon a Vargas con Vozinha
© Photosport/Colo ColoLos hinchas de U de Chile compararon a Vargas con Vozinha

Universidad de Chile venció por 2-0 a Huachipato en el Estadio Nacional y dejó en éxtasis a sus hinchas, que sueñan con darle caza a Colo Colo en el torneo.

A pesar de la amplia diferencia que hay en la tabla entre ambos, pues los albos tienen 12 puntos de diferencia, los azules se entusiasman de la mano de Eduardo Vargas, que convirtió un golazo de tijera.

“Turboman lo más grande”, “no vamos a parar hasta salir campeones” y “Vargas es el mejor regreso de un histórico a una liga” fueron algunas de las reacciones de los fanáticos a Redgol.

Incluso hubo un hincha que desbordó mucha confianza. “Los vamos a pillar a los indios, apróntense y junten miedo”, manifestó con la ilusión de pelar el campeonato.

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La risa de la U por llegada de Vozinha a Colo Colo

A la hora que Universidad de Chile le ganaba a Huachipato había mucha expectación en el aeropuerto por la llegada de Vozinha del país, para sumarse a Colo Colo.

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Un asunto del que se rieron los forofos del Romántico Viajero. “Jajaja, Vozinha” y “quién es Vozinha al lado de Vargas” fueron los primeros comentarios.

También apuntaron a la edad del portero africano. “40 años, está retirado, el Mundial fue su única we..a, lo único. Ahora va a venir a agarrar blooper contra los de la U”, sostienen por el duelo que se jugará en la quinta fecha.

Eso sí, no todo fue sonrisa. Un hincha experimentado está chato con un refuerzo y pide su salida: “Que se vaya Lucero, no sirve”, expresó por el Gato.

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