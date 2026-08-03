A la salida del Tribunal un grupo de barristas azules arribó al lugar para decirle de todo y lanzarle billetes en la cara.

Michel Clark vivió momentos de tensión a la salida de los Tribunales, donde afrontó una nueva jornada en la formalización del caso Sartor, porque fue encarado por hinchas de Universidad de Chile.

El ex presidente de la U, que espera una resolución por la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, se retiraba junto a sus abogados, donde fue abordado por un grupo de barristas.

En ese momento le lanzaron billetes con su cara, además que lo increparon frente a frente, mientras el directivo apuraba el caminar para subirse a un vehículo que lo esperaba.

Michael Clark tuvo que salir rápido ante la funa de los hinchas de la U. Foto: Rincón del Bulla.

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Michael Clark tuvo que salir arrancando de los hinchas de la U

Fue el medio Rincón del Bulla quienes publicaron el video donde se ve la salida de Michael Clark, cuando fue cruzado por hinchas de Universidad de Chile en un momento de tensión.

Primero le lanzaron billetes con su cara, luego lo increparon, donde el ex dirigente acusó el momento de terror cuando se puso como escudo su mochila.

De ahí en adelante, apuró el paso para retirarse en un vehículo que lo esperaba, pero los barristas lo siguieron hasta la puerta, lanzando billetes hacia dentro del auto.

Todavía con la puerta abierta tuvieron que arrancar, antes que se elevara la discusión, donde se vivieron momentos de terror para Michael Clark.

Mira el video: