El portero busca nuevos rumbos tras no sumar minutos en el equipo, sin embargo, en el actual torneo no podrá fichar tras sonar en Limache.

U de Chile levanta cabeza en la Liga de Primera y alcanzó el segundo lugar de la Liga de Primera. Ahí se esperan movimientos en el mercado, donde uno que dio que hablar es Cristopher Toselli.

El portero nacido en U Católica sigue siendo banca y tras una ola de rumores, Deportes Limache apareció en el radar del meta. Según la información de La Voz Azul, el elenco tomatero pujaba para llevarse al ex seleccionado chileno.

Sin embargo, la movida rápidamente se fue a pique, al menos en la Liga de Primera. Cristopher Toselli no llegará a Limache en este mercado invernal de pases, tras el último partido de la U.

El complejo panorama de Toselli en U de Chile

Cristopher Toselli busca nuevos rumbos en el fútbol chileno. El portero de U de Chile sonó en Deportes Limache, pero no llegará al club tomatero, ya que fue citado y estuvo en la banca en el reciente duelo de los azules.

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El artículo 16 de las bases de la Liga de Primera dice que “los clubes podrán inscribir para la 2ª rueda del Campeonato a jugadores que hubieren estado inscritos por otro club en la 1ª rueda de este y que no hayan participado en partidos de la 2ª rueda”.

Por eso, el meta deberá buscar club en Primera B o Segunda División en caso de querer jugar en el fútbol chileno. Más aún, tras la llegada del arquero colombiano Jordan García, otro que tiene lista su llegada al CDA.

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Cristopher Toselli no ha sumado minutos este año en la U de Chile. Ignacio Sáez fue el relevo de Gabriel Castellón en Copa de la Liga, por lo que el experimentado meta ha tenido un 2026 siendo banca absoluta.