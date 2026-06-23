Tras convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, Lionel Messi ahora busca otro premio en una batalla que comparte con las grandes figuras del fútbol actual.

El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva y ya dejó uno de los momentos más importantes de su historia. Con el doblete que marcó frente a Austria, Lionel Messi no solo clasificó a Argentina a los dieciseisavos de final, sino que también se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, alcanzando los 18 tantos y superando la marca que ostentaba Miroslav Klose.

Sin embargo, la lucha por terminar como el máximo artillero de esta edición sigue completamente abierta. El capitán argentino lidera actualmente la tabla de goleadores con cinco conquistas, aunque tiene muy cerca a dos de las principales estrellas del fútbol mundial: Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes suman cuatro anotaciones cada uno.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Con varios favoritos aún en competencia, la carrera por la Bota de Oro promete mantenerse al rojo vivo durante las próximas semanas.

El delantero del Real Madrid ha sido una de las grandes figuras de Francia en la fase de grupos, mientras que el noruego ha liderado el histórico desempeño de su selección, que ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda.

Más atrás aparecen Jonathan David y Deniz Undav, ambos con tres goles, manteniéndose en la pelea a medida que el torneo avanza hacia las rondas de eliminación directa.

5 goles

Lionel Messi (Argentina)

4 goles

Erling Haaland (Noruega)

Kylian Mbappé (Francia)

3 goles

Jonathan David (Canadá)

Deniz Undav (Alemania)

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2 goles