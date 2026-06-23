El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva y ya dejó uno de los momentos más importantes de su historia. Con el doblete que marcó frente a Austria, Lionel Messi no solo clasificó a Argentina a los dieciseisavos de final, sino que también se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, alcanzando los 18 tantos y superando la marca que ostentaba Miroslav Klose.
Sin embargo, la lucha por terminar como el máximo artillero de esta edición sigue completamente abierta. El capitán argentino lidera actualmente la tabla de goleadores con cinco conquistas, aunque tiene muy cerca a dos de las principales estrellas del fútbol mundial: Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes suman cuatro anotaciones cada uno.
Tabla de goleadores del Mundial 2026
Con varios favoritos aún en competencia, la carrera por la Bota de Oro promete mantenerse al rojo vivo durante las próximas semanas.
El delantero del Real Madrid ha sido una de las grandes figuras de Francia en la fase de grupos, mientras que el noruego ha liderado el histórico desempeño de su selección, que ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda.
Más atrás aparecen Jonathan David y Deniz Undav, ambos con tres goles, manteniéndose en la pelea a medida que el torneo avanza hacia las rondas de eliminación directa.
5 goles
- Lionel Messi (Argentina)
4 goles
- Erling Haaland (Noruega)
- Kylian Mbappé (Francia)
3 goles
- Jonathan David (Canadá)
- Deniz Undav (Alemania)
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2 goles
- Maximiliano Araújo (Uruguay)
- Yasin Ayari (Suecia)
- Folarin Balogun (Estados Unidos)
- Brian Brobbey (Países Bajos)
- Matheus Cunha (Brasil)
- Cody Gakpo (Países Bajos)
- Kai Havertz (Alemania)
- Ben Just (Nueva Zelanda)
- Daichi Kamada (Japón)
- Harry Kane (Inglaterra)
- Cyle Larin (Canadá)
- Johan Manzambi (Suiza)
- Mikel Oyarzabal (España)
- Ismael Saibari (Marruecos)
- Ismaïla Sarr (Senegal)
- Crysencio Summerville (Países Bajos)
- Ayase Ueda (Japón)
- Vinícius Júnior (Brasil)