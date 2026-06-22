Entre el martes 23 y jueves 25 de junio, se disputarán ocho encuentros para ponerse al día en el certamen. Sólo uno de ellos no se emitirá por TV ni streaming.

En plena actividad del Mundial 2026, nuestro balompié hace frente con la continuidad de su actividad, en este caso con la Copa Chile que entre el martes 23 y jueves 25 de junio tendrá juegos que completarán la primera fecha de la fase de grupos.

Son ocho los encuentros que se disputarán en estos tres días, con la característica que se enfrentarán equipos de Liga de Primera, al igual que hicieran a comienzos de año los de Primera B para completar el calendario.

Para los fanáticos de nuesto fútbol, la cadena TNT Sports informó que de todos los encuentros que se jugarán por Copa Chile entre martes y jueves, sólo uno no se verá por sus pantallas y plataformas, como es el lance entre Deportes La Serena y Cobresal, del miércoles a las 16:00 horas en el Estadio La Portada.

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Los partidos de Copa Chile que se verán por TV

MARTES 23 DE JUNIO

Coquimbo Unido vs. Deportes Limache / 15:00 horas / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso / TNT Sports Premium – HBO Max

Palestino vs. Audax Italiano / 20:30 horas / Estadio Municipal de La Cisterna / TNT Sports (Básico) – HBO Max

Everton vs. Universidad Católica / 20:30 horas / Estadio Sausalito de Viña del Mar / TNT Sports Premium – HBO Max

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

Unión La Calera vs. Universidad de Chile / 19:30 horas / Estadio Nicolás Chahuán / TNT Sports Premium – HBO Max

Deportes Concepción vs. Huachipato / 19:30 horas / Estadio Huachipato de Talcahuano / TNT Sports – HBO Max

JUEVES 25 DE JUNIO

Colo Colo vs. O’Higgins / 19:30 horas / Estadio Monumental / TNT Sports Premium – HBO Max

Ñublense vs. Universidad de Concepción/ 19:30 horas / Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán / TNT Sports – HBO Max

Así están las Tablas de Posiciones