Tras incidentes con la U: El drástico operativo que se implementará en el Huachipato vs Colo Colo

Autoridades informaron que se revisarán desde los guardias privados hasta a los familiares de los jugadores para evitar el Ingreso de elementos prohibidos.

La fecha 22° de la Liga de Primera tiene como gran atractivo el partido del domingo 6 de septiembre entre Huachipato y Colo Colo a las 17:00 horas. Los acereros quieren un triunfo para salir del fondo de la tabla y soñar con Copa Sudamericana.

Mientras que los albos sueñan con la estrella 35 y para ello es necesario sumar una victoria en el Ester Roa Rebolledo. Pese a no contar con Javier Correa, el DT Fernando Ortiz ya planifica un equipo con el ingreso de Maxi Romero y Vozinha en el arco.

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Pero hay otro partido que se juega y tiene relación con lo que ocurre fuera de la cancha. Esto por lo ocurrido hace una semana atrás entre Universidad de Concepción y la U.

Los hinchas azules ingresaron elementos de animación y esto provocó diversos incidentes en el encuentro que terminó con triunfo del “Campanil. Si hasta se consignó en el informe del árbitro Diego Flores.

“Al min 81 simpatizantes de Universidad de Chile ubicados en la galería sur, activan un número indeterminado de pirotecnia, bombas de ruido y bengalas, las cuales fueron lanzadas a la pista atlética del estadio, deteniendo el partido por 5 minutos. Se activa protocolo de locución y seguridad privada procede al retiro de las bengalas, reanudando el partido la minuto 86”, detalló.

Tras incidentes entre la U de Conce vs la U, se rediseñó el plan de seguridad en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Drástico operativo para el Huachipato vs Colo Colo

Las autoridades de la zona detallaron que se hizo un exhaustivo operativo en el Estadio Ester Roa Rebolledo. A tal punto que se descubrió una rejilla rota donde se ingresaron los elementos de artificio.

Por lo mismo, se enfatizó que para este domingo el aforo de 25 mil hinchas contemplará drásticas medidas de seguridad.

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“Se detectó una rejilla abierta, donde se ingresó pirotecnia. Para evitar esto, se hará un listado recabado. Quién ingrese al estadio será revisado”, detalló el jefe de la VIII Zona de Carabineros Biobío, Renzo Miccono. Lo que contempla desde guardias de seguridad privada hasta dirigentes y familiares de los jugadores.

“Se detectaron fallas antes del partido y en la seguridad privada. Ahora serán mejorados y ejecutaremos nuevas medidas de seguridad”, agregó el delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anativia.