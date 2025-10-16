En paralelo a su participación en Copa Sudamericana, el objetivo para Universidad de Chile es acortar su distancia con el líder Coquimbo Unido en Liga de Primera. Para lograrlo deberá enfrentar sus próximos dos juegos como visita, el último de ellos ante Huachipato en la Región de Biobío.

De cara a ese encuentro, la dirigencia acerera informó a la ANFP que saldrán de Talcahuano para ejercer su localía en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, con capacidad para 33 mil espectadores. Una decisión que puede traer problemas.

La última vez que Huachipato quiso hacerlo, frente a Colo Colo, contó con la negativa desde el municipio de Concepción y la Delegación Presidencial regional. Ahora con la U, tal parece que los caminos van en pos de una aprobación.

El paso clave que falta para que la U juegue en Concepción

Una de las “patas de la mesa” claves que dio su visto bueno fue precisamente la alcaldía penquista, cuyo edil Héctor Muñoz tuvo conversaciones con la dirigencia negriazul, las cuales según Radio ADN fueron “en buenos términos“, y recibieron la venia municipal para recibir el encuentro.

Hasta aquí todo bien. Pero en la actual era del fútbol chileno, la última palabra no la tiene el municipio de Concepción sino que la Delegación Presidencial del Biobío, quien de acuerdo a Sabes Deportes, dejó en duda la opción para que la U venga a la zona.

“Desde Carabineros y la Delegación Presidencial del Biobío ya pusieron sus límites y objeciones en torno a la idea”, indica la publicación sobre la decisión que se basa en dos puntos claves en materia de seguridad pública, y a su vez deportiva.

¿Por qué no podría jugarse en Collao?

La primera razón que esgrimen las autoridades hace referencia a que ese domingo 2 de noviembre es el cierre de un fin de semana largo, por lo cual el personal policial enfocará sus esfuerzos en “el tránsito y/o al trabajo en las carreteras”.

Y en segundo lugar está que al día siguiente, el sábado 1, estará en la zona Colo Colo, que visitará a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Si bien aquello le correspondería a la Delegación Presidencial de Ñuble, Carabineros de la región deberán apoyar para evitar problemas en las rutas.

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

Universidad de Chile ya está en plena preparación para su próximo encuentro, que será por la semifinal ida de Copa Sudamericana, cuando enfrente a Lanús de Argentina en el Estadio Nacional, el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas.