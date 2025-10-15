Universidad de Chile sufre una inesperada complicación en la recta final del ajetreado 2025. Los Azules prácticamente se quedan sin el Estadio Nacional en lo que resta de temporada.

El Romántico Viajero tiene un ojo puesto en lo que es el cierre de la Liga de Primera y otro en la disputa de la semifinal de la Copa Sudamericana. Claro que el León suma un problema con la localía, ya que se quedan sin el recinto donde habitualmente ejerce como dueño de casa.

La U pierde por más partidos el Nacional

Universidad de Chile suele tener complicaciones con la localía debido a los conciertos y los eventos que se realizan en el Estadio Nacional. A pesar de aquello, este año había logrado sortear las dificultades de buena manera, aunque en el tramo final del 2025 no se salvarán.

Sumando la Liga de Primera y la Copa Sudamericana, a la U le quedan cuatro partidos como local. Sin embargo, en dos de ellos no podrán jugar en Ñuñoa. Esto debido a dos eventos que harán cambiar la planificación del equipo.

ver también “¿Y Clark es hincha de la U?”: Schiappacasse barre con el presidente azul y revela cuál era el equipo de sus amores

Ante Deportes Limache (9 de noviembre) en la fecha 27° del torneo chileno, el León no podrá usar el Estadio Nacional por los conciertos de Dua Lipa que se harán el 11 y 12 de noviembre. Por si fuera poco, ahora también supieron de otro evento que los complicará.

De acuerdo a lo que informa Bolavip, la Teletón se realizará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Nacional. Ese mismo fin de semana, Universidad de Chile recibe a Coquimbo Unido, por lo que tendrá que moverse al Estadio Santa Laura, al igual que contra el Tomate Mecánico.

Publicidad

Publicidad

El Estadio Nacional complica a los dirigidos por Gustavo Álvarez. Imagen: Photosport

Sacando cuentas en limpio, a la U solo le quedan dos partidos en Ñuñoa. La ida ante Lanús por la Sudamericana, la que será sin público, y el duelo pendiente contra Everton el 5 de noviembre. De esta manera, los hinchas azules se despedirán del Estadio Nacional por el 2025 ante los Ruleteros.