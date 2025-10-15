Sigue la polémica por los dichos de Michael Clark, presidente de Azul Azul, quien criticó a los periodistas por la información que apuntaba a una oferta de la selección peruana hacia Gustavo Álvarez.

En lo concreto, el directivo reclamó diciendo que el dato “viene de gente que no es de la U. Yo creo que son colocolinos, muchos periodistas se prestan para estos, algunos que dicen que son de Magallanes o de Rangers, pero son del Colo”.

Ahí ardió Troya y el medio en general repudió los comentarios del mandamás azul. Uno de ellos fue el periodista Aldo Schiappacasse, quien en TNT Sports ironizó con la situación y lanzó su dardo.

Ponen en duda a Clark en la U

Fiel a su estilo, entre humor y seriedad, Aldo Schappacasse ocupó la pantalla del programa Todos Somos Técnicos para criticar las palabras de Michael Clark contra los supuestos periodistas colocolinos.

Michael Clark en el centro de la polémica/Photosport

Ahí, Schiappacasse derribó el mito de ser hincha albo y aseguró que “me gustó muchísimo la Unión Española, pero dejó de gustarme, los futbolistas son pesados”.

“¿Y Clark es hincha de la U?? ¿Cuántas veces lo vimos en el estadio? No me atrevería a decir que es encubierto. (Aníbal) Mosa sí es de Colo Colo”, cerró el periodista, fiel a su estilo.

Por ahora, el propio Gustavo Álvarez aclaró que la información sobre su ida a Perú es falsa, saliendo al paso de la polémica inicial que encendió la controversia de su presidente.