“Un valiente dice…”: en TNT Sports le responden a Clark por acusar “periodistas de Colo Colo”

Bastó que el presidente de Azul Azul culpara a comunicadores de filtrar información de su DT, para que el gremio saliera al paso.

Por Nelson Martinez

Polémicos dichos de Clark por Colo Colo.
© Instagram / Photosport.Polémicos dichos de Clark por Colo Colo.

Caos total a nivel dirigencia en U de Chile, luego de conocerse la información que apuntaba a que Gustavo Álvarez estaba “listo” para tomar la selección de Perú. Y ahí, Michael Clark dejó la grande.

El presidente de Azul Azul criticó la movida que se dio a conocer en El Mercurio y le cayó al gremio periodístico en general. Ahí, emplazó diciendo que “me llama la atención que siempre que a la U le empieza a ir bien, aparecen estos rumores”.

“Es de gente que no da la cara, me parece que viene de gente que no es de la U. Yo creo que son colocolinos, muchos periodistas se prestan para estos, algunos que dicen que son de Magallanes o de Rangers, pero son del Colo”, dijo, desconociendo el derecho a informar libremente y resguardar fuentes.

Así le respondieron a Clark por su frase

Durante el programa Pelota Parada, de TNT Sports, el periodista Marcelo Muñoz le respondió a Micharl Clark por sus dichos acusando a “periodistas albos” sobre información de U de Chile.

Marcelo Muñoz.

“Entiendo que Clark quiere ganar la aprobación de la parcialidad azul, porque hizo bastante para perderla, y la está ganando, pero decir que para hablar de la U hay que ser de la U me parece absurdo“, partió diciendo el comunicador.

Con efusiva molestia tras el ataque del presidente de Azul Azul al gremio periodístico, Marcelo Muñoz siguió con su descargo. Ahí, criticó a Clark diciendo que “no entendí el ataque a tres colegas”.

Dirigencia de U de Chile se desespera para encontrar quién filtró el tema de Gustavo Álvarez a Perú

Dirigencia de U de Chile se desespera para encontrar quién filtró el tema de Gustavo Álvarez a Perú

“La cuña parte por una nota de El Mercurio por (Gustavo) Álvarez y apunta contra colegas que no son de ese medio. No hay nada más valiente que decir las cosas de frente. El que nada hace nada teme”, cerró.

