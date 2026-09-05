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Universidad de Chile

La sorpresa de hinchas de U de Chile en el estreno de Darío Osorio en el Crystal Palace

Un grupo de fanáticos lo siguió en el duelo ante Fulham, donde pudieron compartir tras el partido con fotos y saludos.

Por Cristián Fajardo C.

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Darío Osorio se tomó una foto con los hinchas chilenos.
© El viaje de un FIFADarío Osorio se tomó una foto con los hinchas chilenos.

El estreno de Darío Osorio tuvo una gran sorpresa en sus primeros minutos en el Crystal Palace, porque un grupo de hinchas de Universidad de Chile fueron alentarlo, aunque escondidos en la barra del Fulham.

Fue en las plataformas digitales del creador de contenidos “El viaje de un FIFA” donde quedó inmortalizado todo, con un delantero que se vio contento por el recibimiento.

En el video se puede ver que los hinchas lo esperaron tras el partido, donde lo felicitaron por su primer partido en la Premier League y le confirmaron que lo seguirán el siguiente partido.

Con una camiseta de U de Chile fue recibido Darío Osorio.

Con una camiseta de U de Chile fue recibido Darío Osorio.

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La frase de “siempre hay un chileno” no es un decir, algo que también podrá contar de ahora en adelante Darío Osorio, con un grupo de hinchas de Universidad de Chile que lo fueron a alentar.

En el video se puede ver como lo felicitaban, además que le pidieron firmar una camiseta de la U, con un Osorio muy feliz por las palabras y los gestos de cariño con su persona.

Por lo mismo, se comprometieron a ir a verlo el martes, cuando el Crystal Palace enfrente al Middlesbrough, para que sepa que lo van a estar apoyando en su primer partido como local.

Mira el video:

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