El delantero charrúa publicó en redes sociales que volvió al gol justo en el mismo día que su hijo cumplió su primer año de vida.

Universidad de Chile volvió a los triunfos sufriendo bastante en el Estadio Nacional. Los azules superaron por 4-2 a Coquimbo Unido, en partidazo que hasta el 86’ estaban perdiendo por 2-1 en un ambiente bastante tenso en Ñuñoa.

El momento más complejo de la noche se produjo cuando Fernando Gago se la jugó con dos cambios que molestaron demasiado a los hinchas. Contra todo clamor popular y en medio de varias pifias, el DT apostó por sacar a Charles Aránguiz y Agustín Arce para que entren Juan Martín Lucero y Octavio Rivero en delantera.

Por suerte para el argentino, su osada movida terminó de la mejor manera posible. Lucero se matriculó con un doblete y Rivero anotó desde el punto penal su primer gol con la U para el 4-2 definitivo. Y ojo, que lo del charrúa se dio en un momento íntimo más que especial.

ver también La respuesta de Lucero a los hinchas de U de Chile tras pifias en el Nacional: “No hay mucha explicación”

La personal fecha en que Rivero volvió al gol en Universidad de Chile

Luego de convertir su primer tanto con la camiseta de la U, el delantero uruguayo publicó en su Instagram que justo se dio para el primer cumpleaños de su hijo. “Las casualidades no existen, no podía ser en otro día”, escribió con su retoño en sus brazos.

La imagen que subió Rivero tras su primer gol en Universidad de Chile. | Foto: Captura.

Cabe recordar que tras el partido Rivero declaró a TNT Sports que “estoy realmente emocionado, fue una lesión muy dura. Muchos dudaron de muchas cosas. Nada, yo cerré la boca, trabajé, como siempre lo hice, y trato de mostrar dentro de la cancha”.

“Fue un proceso muy duro. No me esperaba estar convocado para esta semana, me llevé una sorpresa ayer, y bueno, a partir de ahí empecé a soñar… la vengo peleando desde la cirugía”, concluyó el delantero.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán al ruedo ante Deportes La Serena el domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este compromiso será válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

ver también Tabla de Posiciones: La U sigue en carrera por el Chile 2 tras remontarle a Coquimbo

En síntesis