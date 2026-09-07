Gonzalo Reyna destaca el trabajo del delantero con los compañeros, que es digno de imitar por su entrega y lo que genera.

Universidad de Chile volvió al triunfo en la Liga de Primera 2026, con una importante victoria por 4-2 ante Coquimbo Unido, que nuevamente destacó el rol de Eduardo Vargas.

El histórico delantero fue parte del primer gol, además que al final se fabricó una jugada para el penal, el que luego se lo cedió a Octavio Rivero, para cerrar una noche de gloria.

Pero no fue lo único, porque también fue fundamental con otros compañeros, marcando el juego y pauteándolos en cada momento dentro de la cancha, como ocurrió con Gonzalo Reyna.

Gonzalo Reyna destaca los consejos de Eduardo Vargas en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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Vargas el nuevo referente de los más chicos en la U

El atacante argentino tuvo su primera titularidad en Universidad de Chile, por lo que la cámara de TNT Sports lo mostró cerca de Vargas en la previa, marcando el plan de juego.

Fue en “Todos Somos Técnicos” donde Gonzalo Reyna reveló las conversaciones, además que tiene a “Turbomán” como un ejemplo para seguir aportando en los partidos de la U.

“Me encanta aprender de ellos, les pregunto todo. Estoy constantemente viendo qué hacen y qué no hacen, son unas personas increíbles”, explicó Reyna por los referentes de la U.

Por lo mismo, Vargas destaca en un rol más paternal en la interna de los azules, aportando con su juego, sacrificio y goles, además de levantar a sus compañeros en todo momento.