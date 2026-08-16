El argentino no solo tuvo su estreno en las redes con U. de Chile, sino que también en su carrera como jugador.

Universidad de Chile sigue en buena racha en la Liga de Primera. Uno de los más felices luego de la última victoria fue Gonzalo Reyna, quien además logró un hito para si joven carrera.

Los dirigidos por Fernando Gago vencieron a Deportes Limache por 3-1 en condición de visita, con lo cual se consolidan como los escoltas de Colo Colo. Si bien la distancia es momentáneamente de 9 puntos, en el CDA no pierden la esperanza.

La alegría de Reyna

Gonzalo Reyna ingresó en el minuto 79 ante el Tomate Mecánico y en el 91′ se hizo presente en el marcador. Este tanto no solo selló el triunfo de la U, sino que también significó el primer gol del argentino en los Azules y de igual manera, de su carrera como jugador profesional.

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“El apoyo de mis compañeros es fundamental, me siento muy cómodo. Fue una alegría muy grande. Se hizo esperar, muchas veces me desesperaba por eso, pero hoy llegó. Es algo muy lindo para mi y mi familia”, indicó Reyna.

La próxima semana se viene el duelo ante Colo Colo, pero el jugador de 20 años explicó que no pensaban en eso y que el foco estaba en Limache. “Confiaba mucho en mis compañeros, vienen haciendo un laburo muy importante. Estamos todos juntos, para pelear. No pensamos en el Superclásico, sino ganar hoy, que era lo más importante“, agregó.

Universidad de Chile se medirá ante los Albos el próximo domingo 23 de agosto, a las 15:30 horas en el Estadio Nacional. El Bulla será local en Ñuñoa y contará con la inmejorable oportunidad de cortar la distancia con su clásico rival.

“Uno lo ve en las redes y en como la gente se ilusiona, para mi es algo muy lindo poder vivirlo”, cerró Gonzalo Reyna. El Romántico Viajero está en el segundo lugar de la Liga de Primera con 36 puntos, mientras Colo Colo está en lo más alto con 45 unidades, aunque todavía le resta enfrentar a O’Higgins.