El extremo que llegó al Romántico Viajero a préstamo desde Racing Club de Argentina tuvo un día muy especial en Quillota: anotó un gran gol, recibió un desafiante reto de un contrario y fue brutalmente sincero por su desempeño en la semana previa al duelo vs Colo Colo.

La U de Chile vivió un partido difícil, pero lo sacó adelante con claridad en la jornada previa al Superclásico del fútbol chileno: los azules se repusieron a un grosero fallo de Gabriel Castellón y superaron por 3-1 a Deportes Limache en el césped sintético del estadio Lucio Fariña Fernández.

En esa lluviosa jornada quillotana, hubo un futbolista que reforzó al Romántico Viajero en el mercado invernal de fichajes que tuvo una jornada muy especial. Que seguramente no olvidará. Las referencias son para Gonzalo Reyna, quien le puso el broche de oro al triunfo sobre el Tomate Mecánico.

Reyna aprovechó un rebote que dejó el portero Claudio González. El Halcón despejó como pudo un remate potente de Eduardo Vargas, quien mostró su gran estado físico en el minuto 90 con un pique que sirvió para dejar atrás la marca de Alfonso Parot.

Así fue el festejo de Gonzalo Reyna junto a Edu Vargas por el 3-1 de los azules. (Andrés Piña | Photosport).

El extremo surgido en Racing Club no la pensó mucho y clavó un tiro en un lugar imposible. Aunque también sintió el rigor defensivo de Dylan Escobar, quien le propinó una desafiante frase tras una lucha. “Estai jugando en Chile, cul*ao, no en Argentina”, le gritó el lateral derecho que llegó al cuadro limachino cedido desde Coquimbo Unido.

Dylan Escobar tuvo un duelo verbal con Reyna. (Captura TNT Sports).

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Reyna tuvo un gran día en la U de Chile e hizo una autocrítica antes del Superclásico

Gonzalo Reyna fue autocrítico igual que Lucas Barrera en el duelo que la U de Chile ganó en la semana previa al Superclásico 200 del fútbol chileno. “Creo que no entré bien ni jugué bien. Pero salió el gol. Fue el primero y espero que haya muchos más”, aseguró a TNT Sports el exfutbolista de Boston River de Uruguay.

“Lo único que pensé fue en agradecerle a dios. Lo vengo soñando y orando mucho. Se dio. Le mando un saludo a mi familia, seguro deben estar muy contentos”, agregó Reyna, quien se integró al Romántico Viajero a préstamo desde Racing Club por expresa petición de Fernando Gago.

Otra imagen del festejo de Gonzalo Reyna ante Limache. (Andrés Piña/Photosport).

En cuanto a las opciones de jugar en el Superclásico ante Colo Colo, Reyna no quiso candidatearse. “Tanto yo como Maxi Guerrero jugamos para este equipo y tenemos que tratar que quedemos en lo más alto en los minutos que nos toque”, sentenció el trasandino de 19 años.

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Revisa el compacto del triunfo de U de Chile ante Deportes Limache

¿Cuándo se juega el Superclásico 200 del fútbol chileno?

Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en la edición 200 del partido mayor que tiene el fútbol chileno. Será válido por la fecha 20 y se disputará el domingo 23 de agosto a contar de las 15 horas en el Estadio Nacional.