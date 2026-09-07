Los detalles de una charla de los referentes con algunos compañeros por el nivel mostrado en la temporada, de manera de despertarlos.

Universidad de Chile se levantó en la Liga de Primera 2026 con un emocionante triunfo por un marcador por 4-2 ante Coquimbo Unido, en la jornada del sábado en el Estadio Nacional.

Un plantel del técnico Fernando Gago que venía de dos duras caídas, ante Colo Colo en el Superclásico, además contra Universidad de Concepción, que lo alejaron de sus objetivos.

Por lo mismo, se supo de una conversación en la interna de parte de los capitanes, de manera de zamarrear al equipo en la temporada, donde fueron protagonistas Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Marcelo Díaz.

Los azules vuelven a los abrazos en el torneo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Aránguiz, Díaz y Vargas sacaron la voz en la interna de la U

Así al menos lo detalló el periodista Gonzalo Fouillioux en el panel de “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, donde entregó detalles de un golpe que recibió la U en la interna.

En ese sentido, apunta a que los referentes son los que han sacado la voz y la tarea de despertar a algunos compañeros que se han ido quedando, de manera de poder luchar los objetivos.

“En algún momento de la temporada pasó, la información que yo tengo es que Vargas, Aránguiz y Marcelo Díaz intervinieron con algunos jugadores, que no los veían en un buen momento y, un poco, para remecerlos internamente“, explicó.

En ese sentido entrega detalles: “Eso del diálogo interno, lo hicieron. No veían la mejor dinámica. Están en esos detalles, son cosas normales, pero están trabajando esos detalles“.