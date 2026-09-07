El ídolo de los azules asegura que hay algo que marca diferencia en Turbomán, que a estar edad lo tiene como un joven.

Eduardo Vargas vive una tremenda temporada en Universidad de Chile, tanto así que no quedan dudas de que es la gran figura del plantel que lidera el técnico Fernando Gago.

Por lo mismo, históricos azules aplauden el nivel que muestra partido a partido a los 36 años, que lo alzan como en sus mejores momentos cuando fue campeón de la Copa Sudamericana con la U en 2011.

Uno que cuenta sus secretos es Johnny Herrera, quien asegura que, la forma de trabajar, el cuidado del cuerpo es clave para que, a esa edad, sea el mejor en condiciones del plantel azul.

Eduardo Vargas sigue en racha goleadora en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Vargas marca diferencias a los 36 años

Fue en el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, donde Johnny Herrera destacó a todo pulmón el nivel de Eduardo Vargas en U de Chile, lo que explica a su manera.

“No digo que antes no era profesional, cuando empezó, pero cuando te dedicas y entendiste lo que es entrenar, cuidarte, comer bien… se vale“, explicó Herrera por la condición del goleador.

Algo que se puede comparar, según los años de profesionales, con Fernando Zampedri, quienes viven una situación familiar y de cuidado físico que les entrega la opción de llegar a esta altura de sus carreras siendo los mejores.

“Pero tal cual, es lo mismo que Zampedri, y de pronto eso me gustaría decirle a los más chicos, compadres si te sacas la cresta vas a tener un rendimiento, vas a explotar, de una u otra forma, Vargas la diferencia la marca con 36 años“, cerró.