Turboman está pasando por un gran momento individual pese a la irregularidad del Bulla.

Eduardo Vargas ha sido el mejor refuerzo de Universidad de Chile en este 2026. Ha superado las expectativas y alguien que lo conoce muy bien, como Gonzalo Jara, lo llenó de flores.

Turboman esperó 14 años para volver al Romántico Viajero, luego de pasar por Italia, Brasil, España, Inglaterra, Alemania, México y Uruguay. Muchos dudaban si a los 36 años estaría al nivel, pero ahora la pregunta es si el resto del equipo está a la altura del renquino.

Los elogios de Gonzalo Jara a Vargas

Uno que conoce muy bien a Eduardo Vargas es Gonzalo Jara. Ambos fueron bicampeones de América con la selección chilena y compartieron largos años en Juan Pinto Durán. Por esta razón, el ex defensa se animó a decir que el delantero pasa por un momento de mayor brillantez.

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“Yo de verdad lo veo hasta mejor que en el 2011, cuando explota y se termina yendo. Más rápido, más maduro, tomando mejores decisiones, siendo más responsable, teniendo más responsabilidades dentro de la cancha. Hoy día termina marcando sin ninguna duda y que de eso vive el futbolista y el delantero sobre todo. Pero para mí, el rol que está teniendo es fundamental“, comenzó diciendo Jara en Radio ADN.

“Toma mejores decisiones, sabe cuándo ir a presionar, dónde ir a presionar, sabe cuándo descender. Sabe que cuando desciende no tiene un tipo a la espalda y gira, sabe cuando jugar hacia afuera y correr“, complementó el formado en Huachipato.

Vargas es fundamental en U. de Chile. Imagen: Photosport

Eduardo Vargas suma 11 goles y 5 asistencias en 26 partidos durante la temporada 2026. Cuando llegó con mucho menos ruido que Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, terminó echándose el ataque al hombro ante el bajo rendimiento de ambos ex Colo Colo.

“Muchas veces es el que inicia el juego, es el que descarga hacia afuera. Después, claro, sufre que no está cerca del área. Bueno, ahí tendrá que adaptar el equipo también, que cuando salga Eduardo a jugar lleguen los extremos de esa manera, pero creo que la madurez futbolística que tiene es entretenido de verlo jugar“, cerró Jara.