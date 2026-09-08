Piducanos están en llamas y derrotaron como visita a Deportes Puerto Montt, incluso con un jugador menos. Le pusieron tarea a Santa Cruz y Curicó Unido.

Rangers de Talca viene dando emociones y espectáculo hace rato en la Primera B. Tras ser últimos todo el año en el torneo, los últimos tres triunfos le dieron vida nuevamente y ante Puerto Montt ratificaron su promesa de salvarse del descenso.

Los piducanos lograron un triunfazo por 2-1 ante los delfines, jugando con un futbolista menos en la segunda mitad. Con ese resultado, dieron caza del penúltimo de la tabla y ahora comparten el sótano del Ascenso.

Un gol de Damián González había adelantando en el marcador al visitante, pero en la segunda mitad un gol de penal de Richard Paredes le dio vida al velero. Sin embargo, en el minuto 80 fue Ignacio Mesías quien marcó el triunfo definitivo, desatando la fiesta talquina.

Rangers se acerca a la salvación y espera resultados

Rangers de Talca alcanzó los 18 puntos en la Primera B, igualando a Deportes Santa Cruz y quedando a tres de Curicó Unido (ambos deben jugar aún). El elenco piducano no pierde hace cuatro duelos y sigue en racha.

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Ahora en Talca deben esperar que Deportes Santa Cruz no gane, para que no crezca la diferencia de puntos descontada, que en su momento llegó a ser de 10 unidades. Los unionistas juegan de visita este miércoles, ante Deportes Iquique (20.30 horas).

“Lo que más transmitimos es que lo peor es conformarse, vamos a pelear hasta el final. Se veía muy lejano, pero tenemos que seguir, la entrega ha sido extraordinaria”, valoró el DT rojinegro Ivo Basay.

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Por su parte Puerto Montt se mantiene, por ahora, en zona de clasificación a la liguilla del ascenso. Los delfines quedaron octavos, con 34 unidades, aunque deben esperar el resto de la fecha para saber su suerte final en la tabla.

Tabla de Primera B: