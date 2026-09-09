La Liga de Primera 2026 ha sido una trituradora de entrenadores. Esta vez, es Unión La Calera quien oficializó la esperada salida de su entrenador Martín Cicotello.

Los Cementeros han protagonizado una muy mala campaña y son candidatos fijos a perder la categoría. No han logrado tener regularidad, por lo cual en los hinchas hay mucha preocupación por el destino del club. Por esta razón es que la dirigencia tomó una difícil decisión.

La Calera le dice adiós a Cicotello

Luego de la derrota ante O’Higgins, había ruido de sables en Unión La Calera. La campaña no levantaba y como suele suceder en estas situaciones, los principales dardos se los llevaba el entrenador Martín Cicotello y su cuerpo técnico.

Para colmo de males, Cicotello sufrió una descompensación en el Estadio El Teniente de Rancagua y tuvo que ser retirado en ambulancia del recinto. Mala señal para todo lo que venía, ya que su destino parecía sellado y solo faltaba la oficialización que tardó, pero llegó.

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Desde Unión La Calera informaron que finalizó la relación laboral que mantenía con Martín Cicotello. Desde el equipo de la Región de Valparaíso informaron que la ruptura del contrato se dio por mutuo acuerdo y reconocieron al argentino por su trabajo.

“El club desea agradecerle a Martín y a todo su equipo el profundo profesionalismo entregado durante su estadía en el club, deseándole de esta manera el mayor de los éxitos en los siguientes pasos que tome para su carrera profesional”, señalaron los Cementeros.

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Ahora Unión La Calera tendrá la misión de buscar un nuevo cuerpo técnico que los ayude a salir de la zona de descenso. Están en el último lugar de la tabla de posiciones con 14 puntos, a 8 unidades de la salvación. Su próximo encuentro será ante Deportes Limache el lunes 14 de septiembre en condición de local.