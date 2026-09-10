Una nueva jornada del torneo se jugará este fin de semana, donde participan niños de las categorías Sub 8, Sub 9 y Sub 10.

El fútbol es mucho más que un deporte en Chile; es una pasión que se cultiva desde la más tierna infancia y que sirve como una invaluable escuela de vida. En este contexto, el desarrollo del fútbol infantil cobra un rol fundamental, no solo en la búsqueda de nuevos talentos, sino en la formación integral de futuras personas.

Una clara muestra de este impacto positivo es el Torneo Iniciación ANFP para las categorías Sub 8, Sub 9 y Sub 10, cuya nueva fecha se desarrollará este fin de semana en distintos complejos de la Región Metropolitana, consolidando una verdadera fiesta deportiva.

Lo que hace verdaderamente especial a este campeonato, y que refleja el verdadero espíritu del deporte infantil, es su profundo compromiso con los valores.

A diferencia de las competencias centradas únicamente en los resultados, en este torneo el mejor equipo del año se define a través de una tabla de comportamiento. Esta innovadora medida evalúa la actitud y el respeto no solo de los jugadores en la cancha, sino también de los apoderados y el cuerpo técnico, inculcando desde temprana edad que el fair play, el respeto por el rival y la disciplina son el triunfo más importante.

Más de 1.600 partidos durante la temporada

La envergadura de este proyecto formativo refleja su éxito y la necesidad de promover estos espacios seguros y educativos en el país. Actualmente, el certamen entra en su etapa final, proyectando alcanzar la impresionante cifra de más de 1.600 partidos disputados a lo largo de este año 2026.

Este volumen de competencia es vital, ya que el periodo formativo de los niños se ve inmensamente beneficiado al mantener una actividad constante, guiada por profesionales y orientada al compañerismo.

Además, el Torneo Iniciación destaca por su carácter integrador y democratizador. La competencia rompe las barreras tradicionales, ya que no solamente juegan los equipos federados de los clubes profesionales, sino que se suman distintas escuelas de fútbol para competir de igual a igual.

Esta mezcla permite que niños compartan la misma cancha, enriqueciendo la experiencia de todos los participantes y fortaleciendo el tejido social a través de la empatía y el trabajo en equipo.

Uno de los hitos más destacables de la presente temporada ha sido la irrupción de las selecciones municipales, las cuales se han integrado de lleno a disputar el torneo cada año.

ver también El Bulla va caminando a su torneo: reúne a más de 1.500 niños de las escuelas de U. de Chile

Esta apertura no solo eleva el nivel de sana competencia, sino que genera un abanico importante de opciones para la captación de jugadores. De este modo, jóvenes de distintas comunas encuentran una vitrina invaluable para mostrar sus habilidades, abriendo puertas que de otra manera podrían permanecer cerradas.

Toda esta rica mezcla de valores, formación e integración tendrá un capítulo emocionante durante este fin de semana, con encuentros que prometen cautivar a las familias que asistan a los recintos deportivos.

Entre la cartelera de partidos, los enfrentamientos de las series menores de Colo Colo y la Universidad de Chile se llevarán indudablemente todas las miradas, demostrando que la pasión de los grandes clásicos también se vive y se respira con inocencia, alegría y respeto en el fútbol infantil.

En definitiva, la fiesta del Torneo Iniciación se sigue viviendo con fuerza, demostrando que el deporte es una herramienta inigualable para construir una sociedad mejor desde sus cimientos.

Para todos aquellos familiares, hinchas y amantes del fútbol formativo que deseen ser parte de esta experiencia y apoyar el desarrollo valórico de los más pequeños, toda la programación detallada de la fecha puede ser encontrada a través del Instagram de la productora Haciendo Amigos.