El Toqui de La Legua se dejó ver en torneo amateur, llamando rápidamente la atención por su renovado look y sus gambetas.

Francisco Huaiquipán es un nombre que sigue siendo recordado en el fútbol chileno. El Toqui de La Legua colgó los botines hace rato, pero no deja su pasión de vestir de corto en las canchas nacionales.

A sus 47 años, el formado en Colo Colo fue captado participando de un partido en el fútbol amateur. Bajo la camiseta de Pinguino de Los Vilos, el hábil volante de creación repartió lujos y hasta un gol en su nuevo club.

“Un gran refuerzo trajeron los muchachos de Pingüinos de Los Vilos, que con su generación dorada quieren ganar una copa más y llegar al torneo Regional con la ayuda de Francisco Huaiquipán, quien hizo su debut con un gol“, dice la publicación de la cuenta El Canchero.

Video: así fue el regreso de Francisco Huaiquipán

Con el paso de los años en su aspecto, pero siempre talentoso a la hora de jugar fútbol, Francisco Huaiquipán reapareció tras años lejos de las luces. El ex Colo Colo fue clave en la participación de su nuevo club en el torneo amateur.

El Toqui de La Legua debutó en 1996, defendiendo la camiseta de Magallanes. Ahí jugó en Primera B hasta el año 2000, donde partió a préstamo a Osorno. Tras eso, vino su mejor época, siendo campeón con Colo Colo en la quiebra.

Pasando por numerosos equipos chilenos posteriormente, destacan sus aventuras en el extranjero en Atlante y Potros Neza, el 2004 en México. Pero lamentablemente su carrerá también se vio afectada por líos fuera de las canchas.

ver también “Soy wanderino, pero debo contener las emociones”: el Grillo del Gol alista relato del Real Madrid vs Wanderers Sub 20

En 2021, el Huaiqui fue detenido por el delito de tráfico de drogas, siendo dejado en libertad al poco tiempo. Hoy, dando vuelta la página, el ex albo vuelve a deleitar jugando en el fútbol amateur.