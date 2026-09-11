El cuadro cementero apostará todas sus fichas en el Comandante para ir por la salvación en esta Liga de Primera 2026.

Unión La Calera parece estar casi condenada al descenso en esta Liga de Primera 2026. Jugadas 22 fechas los cementeros son los absolutos colistas con apenas 14 puntos, siete menos que el penúltimo Cobresal y a ocho de alcanzar a Universidad de Concepción para recién comenzar a pensar en la salvación.

Para más remate el cuadro de la quinta región se quedó sin entrenador luego que oficializarán la salida de Martín Cicotello, quien el pasado fin de semana terminó descompensado en Rancagua tras caer ante O’Higgins.

Sin embargo y pese a este complejo panorama, en La Calera no están dispuestos a irse sin por lo menos dar la pelea. Por lo mismo, tienen en carpeta un potente nombre para ir por la salvación en estas últimas ocho jornadas del torneo.

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Mario Salas es el elegido por Unión La Calera para ir por el milagro

De acuerdo a información del periodista Ricardo Maturana de Radio La Calera, los cementeros están muy cerca de lograr un acuerdo con Mario Salas para que sea su flamante nuevo entrenador.

“Hay avanzadas negociaciones con el DT chileno y todo debería quedar resuelto muy pronto. Es la primera opción de la S.A.”, detalló el comunicador en su cuenta personal de Twitter.

Unión La Calera no gana un partido en la Liga de Primera 2026 desde abril. | Foto. Photosport.

Mario Salas viene de una decepcionante campaña en Deportes Temuco, club en el que arribó en diciembre del 2024 para ser despedido en mayo del 2025. En partidos (nueve en la Primera B y cinco en Copa Chile) apenas ganó dos, empató cinco y perdió siete, dejando como saldo un pobrísimo 26,19% de rendimiento.

El próximo partido de Unión La Calera

Los cementeros saldrán a jugar ante Deportes Limache este lunes 14 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Este duelo será válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis