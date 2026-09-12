El ex presidente y dueño del club habló desde el sur del país y se refirió a la pelea por el título. Eso sí, valoró la remontada en el último partido.

Carlos Heller alzó la voz desde el sur del país, donde sigue de cerca la acción del WRC Rally Chile Biobío 2026. El ex dueño de U de Chile acompaña en el torneo motor a sus hijos Alberto y Pedro, que compiten en la categoría WRC2.

En medio del ambiente tuerca, el ex presidente de Azul Azul fue consultado sobre el presente del equipo. Si bien evitó referirse al Caso Sartor, sí tuvo palabras para lo deportivo del equipo de Fernando Gago.

“Fue una buena remontada ante Coquimbo, en el partido pasado. No les da para ser campeones, Colo Colo está muy arrancado. Pero con altos y bajos, yo creo que se tienen que afirmar”, dijo Heller a los micrófonos de Sabes Deportes.

Heller valora los retornos en U de Chile

Si bien se extendió en hablar de la participación de sus hijos en el WRC Rally Chile Biobío 2026, Carlos Heller valoró lo logrado por U de Chile en el último tiempo. Lejos de sus años en el CDA, el empresario sigue a la distancia el accionar de los azules.

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“Están de vuelta dos jugadores importantes, delanteros para que acompañen a (Eduardo) Vargas”, dijo, sobre Juan Martín Lucero y Octavio Rivero. Fue ahí que hizo una pausa y se modo en “modo tuerca”.

Siempre apasionado por los autos y el rally, Carlos Heller analizó el accionar de sus hijos. Ahí explicó que “partimos muy bien con Alberto en la mañana (viernes 11), metido arriba, tercero en el ranking con los mundialistas”.

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“En las primeras dos etapas con buena ventaja en el Rally nacional, pero cometió un error en la tercera pasada que le costaron 24 segundos”, dijo el empresario, ex dueño de U de Chile.

En cuanto Pedro, Carlos Heller dijo que “está recién conociendo el auto Toyota. Le ha costado un poco más adaptarse, es primer Rally que corre con este auto. Pero de a poquito, se va a ir poniendo bien con el auto”.