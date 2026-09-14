Víctor Hugo Castañeda asegura que ha sido un año difícil, donde no es considerado, pero que el retiro fue parte de lo que está pasando.

Marcelo Díaz tuvo un aplaudido retorno a las canchas en el duelo en que Universidad de Chile venció por 3-0 a Deportes La Serena, por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026, en el estadio La Portada.

El capitán de los azules jugó todo el segundo tiempo, donde fue clave para la victoria de los azules, teniendo un rol fundamental en la zona de los volantes y así liberar a sus compañeros.

Una revancha y desahogo en una temporada donde ha visto muy pocos minutos dentro de la cancha, en un año que será su despedida del fútbol, por lo que hubo un cercano que contó la realidad de lo que vive el capitán de la U en sus últimos días con el club de sus amores.

Marcelo Díaz mostró su categoría en su regreso en la U. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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“Marcelo debe haber meditado mucho el retiro”

Fue Víctor Hugo Castañeda quien conversó con el medio Emisora Bullanguera, donde analizó el momento que vive Marcelo Díaz en Universidad de Chile, lo que fue un desahogo tras volver a sumar minutos.

“Lo de Marcelo, hace mucho rato que no hablo con él, pero lo veía venir. No está cómodo, porque a él le gusta jugar y no está siendo considerado, si uno ve han entrado otros jugadores de lo más profundo de la banca y no ha entrado Marcelo Díaz. Entonces, se veía venir“, explicó.

Algo que fue el detonante para pensar en dejar su carrera en el fútbol hasta esta temporada, entendiendo los años y el poco protagonismo que está teniendo en los azules.

“Esas decisiones son súper personales, espero que esté bien. Marcelo lo debe haber meditado mucho porque es un jugador que intelectualmente está por sobre la media del fútbol chileno“.

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