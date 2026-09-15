El volante tiene una dedicatoria especial para sus goles en la U, donde tiene un apoyo fundamental en su corazón.

Una de las grandes figuras que ha explotado esta temporada en Universidad de Chile es Agustín Arce, quien viene de anotar un gol en la última victoria de los azules por 3-0 ante Deportes La Serena.

El formado en el Centro Deportivo Azul ha tenido que dar una vuelta larga para ser protagonista en la U, con préstamos en San Luis de Quillota y Deportes Limache.

Por lo mismo, ahora disfruta siendo protagonista en el equipo del técnico Fernando Gago, donde tiene buena suerte en el juego dentro de la cancha y también fuera de ella, con una particular dedicatoria en cada uno de sus goles.

La celebración de Agustín Arce tiene dueña en la U.

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La romántica dedicatoria de Agustín Arce en la U

Agustín Arce suma 10 goles en la presente temporada en Universidad de Chile, donde cada vez que le toca celebrar hace una “S” con sus manos, con un amorosa dedicatoria.

Es a su querida polola Sivoney, a quien le ha festejado cada uno de los goles, por lo mismo le escribió un romántico pero sincero mensaje en las plataforma digitales.

“Y entre tanta gente, siempre encuentras la forma de hacerme sentir que ese gol también es un poquito mío… Qué lindo verte cumplir tus sueños y saber que, en medio de todo, siempre hay un pedacito de nosotros; Te amo y estoy demasiado orgullosa de ti”, explicó.

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