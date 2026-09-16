El delantero chileno sumó su segunda titularidad en la Allsvenskan y estuvo en cancha durante 75 minutos en el lance ante el actual campeón sueco. Todavía se ve falto de confianza.

El delantero chileno Lucas Assadi disputó su tercer encuentro con su nuevo equipo, el AIK Solna, y su segunda titularidad en el duelo donde fueron locales ante el Mjällby, el último campeón, por la jornada 21 de la Allsvenskan, la liga de Suecia.

Para este encuentro, el técnico español José Riveiro volvió a disponer del ex Universidad de Chile como extremo por la izquierda, donde se le vio como una importante arma ofensiva, aunque todavía se le nota falto de confianza con sus nuevos compañeros.

El AIK de Assadi comenzó abajo en el marcador luego que Jacob Bergström abrió la cuenta para la visita en el minuto 19. Sobre el final del primer tiempo, el marfileño Axel Kouame puso el empate definitivo por 1-1 a los 40′. El chileno salió de la cancha en los 75′.

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Assadi todavía no suma triunfos con AIK

Ya son tres los encuentros que el puentealtino suma con su nuevo equipo y la triste coincidencia es que todavía no conoce de victorias. Con este último duelo, el nacional suma dos empates, el primero en su debut en el clásico ante Malmö, y una derrota por 1-4 ante Vasteras.

Desde que se puso la camiseta del AIK Solna, Lucas Assadi suma un total de 174 minutos en cancha durante tres juegos, en los cuales todavía no suma goles ni asistencias a falta de nueve juegos para el término de la temporada 2026, donde hoy se ubican séptimos con 33 puntos.

El próximo desafío para el equipo del otrora ’10’ azul será el próximo domingo 20 de septiembre cuando por la jornada 22 de la Allsvenskan visiten al Halmstad desde las 09:00 de la mañana (hora de Chile).

Lucas Assadi fue titular en el empate con Mjällby (AIK Solna)

En síntesis