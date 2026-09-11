El volante es recibido con mucho cariño en su nuevo país, donde ahora fue el embajador quien le abrió los brazos en la residencia.

Una especial bienvenida tuvo Lucas Assadi, ahora como jugador del AIK de Suecia, donde ya tuvo la oportunidad de estrenarse con su nueva camiseta tras dejar Universidad de Chile.

Esto, porque tuvo la oportunidad de asistir a la embajada de nuestro país, donde fue recibido por Rodrigo Olsen Olivares, quien inmortalizó el momento con una fotografía.

Esta fue compartida en las redes sociales de la embajada, con el equipo que lo acogió en su visita, por lo que decidieron dejarle un especial saludo: “¡Bienvenido a Suecia, Lucas Assadi!”.

Lucas Assadi se estrenó en el Superclásico de Suecia ante Malmö.

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La embajada de Chile le dio la bienvenida a Assadi

Lucas Assadi acaba de iniciar su primera experiencia en el extranjero, por lo mismo los chilenos en Suecia quieren tenerlo como en su casa en el país, algo que se encargan de hacer diariamente.

“Desde la Embajada de Chile en Suecia le damos una cálida bienvenida al futbolista chileno Lucas Assadi, quien se incorpora al AIK Fotboll”, destacaron en sus plataformas.

“Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío y, especialmente, en el partido de mañana en Strawberry Arena, Estocolmo. ¡Mucho éxito, Lucas!”, finalizaron.

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