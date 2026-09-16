Thodal y 99 buscan el cupo en el Torneo de Plazas de Red Bull Batalla

Los dos MC's van a representar a Chile este 19 de septiembre en Lima, Perú, donde competirán en el Torneo de Plazas en busca del cupo directo a la Final Internacional de Red Bull Batalla.

Este 19 de septiembre, Lima será escenario del Torneo de Plazas 2026, una competencia que reunirá a MCs clasificados desde distintos eventos y circuitos locales de freestyle. En juego estará mucho más que el título: el ganador obtendrá un pase directo a la Final Internacional de Red Bull Batalla.

Chile llegará a esta cita con dos cartas y dos historias diferentes. Thodal consiguió su clasificación esta temporada tras quedarse con el cupo entregado por Liga Inmortal en una competencia realizada en Concepción. 99, en tanto, volverá al torneo después de haber alcanzado el segundo lugar en la edición 2025, disputada en Bogotá, Colombia y entrar como reserva ante la ausencia de Chang.

El camino de Thodal comenzó en Concepción. Allí, el MC santiaguino se impuso en la clasificatoria de Liga Inmortal y aseguró su lugar en la edición 2026 del Torneo de Plazas.

Ahora, el desafío será mayor: deberá medirse en Lima con representantes de distintos circuitos de freestyle y avanzar ronda a ronda hasta quedar a un paso de la Final Internacional. Para conseguirlo, tendrá que convertir el impulso de su clasificación en una actuación decisiva sobre el escenario peruano.

99, por su parte, llegará a Lima con la experiencia de haber estado muy cerca del título. En 2025 alcanzó la final del Torneo de Plazas realizado en Bogotá, Colombia, donde terminó en el segundo lugar.

EL CUPO DEL UNDER

El Torneo de Plazas funciona como un punto de encuentro para representantes clasificados desde competencias y circuitos de freestyle nacidos en las plazas. En Lima, todos competirán por avanzar en el cuadro y quedarse con el premio principal: un cupo directo a la Final Internacional de Red Bull Batalla.

Así, Thodal y 99 no solo buscarán quedarse con el título del torneo. También tendrán la oportunidad de instalar a Chile en uno de los escenarios más importantes de la disciplina y asegurar su presencia en la definición internacional.