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FMS Chile

Teorema regresa a FMS Chile y Trilogía se completa para la séptima temporada

Teorema luego de dos años en Argentina regresa a FMS Chile para la séptima temporada y buscando el bicampeonato.

Por Felipe Kaponi

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Teorema vuelve a la liga chilena tras dos años fuera
© FMS ChileTeorema vuelve a la liga chilena tras dos años fuera

La historia de FMS Chile vuelve a reunir a tres de sus protagonistas más reconocidos. Teorema, Nitro y Kaiser serán parte de la próxima temporada de la liga, marcando el regreso de una generación que dejó algunos de los capítulos más importantes de sus primeras ediciones.

El cañetino luego de dos años en FMS Argentina tendrá su tan ansiado regreso a la liga que lo vio campeón en su primer año de vida. Teo es confirmado como el octavo participante de FMS Chile.

En 2019, Teorema se quedó con el anillo de campeón y luego de seis temporadas buscará el bicampeonato nacional. Estuvo cerca de gritar campeón en Argentina en la pasada edición, pero perdió por el duelo directo ante Stuart, con quien podrá tener su revancha en nuestro país.

Con esto, FMS Chile reúne a tres campeones de liga (Nitro, Stuart y Teorema) y aún faltan por anunciar a dos nuevos competidores para completar el roster de 10 freestylers que lucharán por la corona. Hay que recordar que todas las fechas de esta liga irán por TVN.

Competidores de FMS Chile

-Kaiser

-Fusok

-Drose

-Destello

-Bti

-Stuart (Arg)

-Nitro

-Teorema

-???

-???

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